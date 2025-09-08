Σύνταγμα: Συγκέντρωση κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου - Διαμαρτυρία για το 13ωρο

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά του νέου εργασιακού νομοσχεδίου που προωθεί το 13ωρο, πραγματοποιήθηκε από το ΠΑΜΕ το απόγευμα της Δευτέρας (8/9) στο κέντρο της Αθήνας. Μπροστά από τη Βουλή και την πλατεία Συντάγματος, εκατοντάδες διαδηλωτές διαδήλωσαν και απαίτησαν την απόσυρση του νομοσχεδίου για τις εργασιακές σχέσεις.

Τερατούργημα χαρακτήρισε ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσιούμπας την υπό προώθηση νομοθετική ρύθμιση, επισημαίνοντας ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μηχανές αλλά άνθρωποι.

«Οι εργαζόμενοι είναι άνθρωποι, δεν είναι μηχανές. Τον 21ο αιώνα, την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων επιστημονικών επιτευγμάτων είναι ρεαλιστικό να μειωθεί ο εργάσιμος χρόνος. Αντί για αυτό η κυβέρνηση φέρνει ένα τερατούργημα, φέρνει τις 13 ώρες δουλειά. Εδώ και τώρα, αυτό να αποσυρθεί! Χρειάζεται σήμερα 7ωρο, 35ωρο, 5ημερο, αξιοπρεπείς μισθοί, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Αυτά είναι που διεκδικούν οι εργαζόμενοι, που απαιτούν τα συνδικάτα με τις κινητοποιήσεις τους σε όλη την Ελλάδα. Αυτά στηρίζουμε και εμείς, γιατί περιέχονται, είναι συστατικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης εξουσίας του ΚΚΕ» δήλωσε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, στο συλλαλητήριο Εργατικών Κέντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων στο Σύνταγμα.