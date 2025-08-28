Λιβάνιος: «Αντικειμενικά τα κριτήρια της αξιολόγησης, δεν εμποδίζεται η συνδικαλιστική πράξη»

Απέρριψε κατηγορηματικώς τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης με επίκεντρο το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων ο Θεόδωρος Λιβάνιος, τονίζοντας πως τα κριτήρια στο σύστημα αξιολόγησης είναι απολύτως αντικειμενικά, ενώ σημείωσε πως δεν διακρίνει περιπτώσεις όπου να εμποδίζεται η συνδικαλιστική πράξη.

«Είναι προσβλητικό να λέτε ότι την αξιολόγηση την κάνουν γαλάζια παιδιά», απάντησε ο υπουργός Εσωτερικών στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος είχε ασκήσει νωρίτερα σκληρή κριτική.

«Με το προηγούμενο σύστημα, το 98% των υπαλλήλων έβγαιναν άριστοι. Στους 100 δημόσιους υπαλλήλους, οι 98 είναι άριστοι; Αυτή είναι η εικόνα που σας μεταφέρουν οι πολίτες;» ρώτησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ απάντησε και στην κριτική του για τα αυστηρά πρόστιμα.

Σύμφωνα με όσα είπε, το πρόστιμο των 100.000 ευρώ θεσπίστηκε το 2015 επί ΣΥΡΙΖΑ και σε κάθε περίπτωση αφορά σε βαριές περιπτώσεις, όπως καταδίκη για οικονομικό αντάλλαγμα και γενικώς οικονομικά σκάνδαλα.

Όσον αφορά στα όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος περί «στρατoύ μετακλητών», ο Θεόδωρος Λιβάνιος υποστήριξε πως δεν υπάρχει αύξηση μετακλητών στην κεντρική κυβέρνηση και πως οι επιπλέον υπάλληλοι - σήμερα είναι 3.303, ενώ το 2018 ήταν 2.700 - εργάζονται κυρίως στην αυτοδιοίκηση.

Πυρά στην κυβέρνηση για το νέο πειθαρχικό και αιχμές στον Ανδρουλάκη για το Παλαιστινιακό από τον Φάμελλο

Νωρίτερα, πύρινα βέλη στην κυβέρνηση με επίκεντρο το νέο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων εκτόξευσε ο Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας την πως φέρνει νέο πλήγμα στα κατοχυρωμένα δικαιώματα, όχι μόνο τα εργασιακά, αλλά και εκείνα που διασφαλίζουν την προστασία του διωκόμενου.

«Βάζετε τους δικούς σας για να είναι και η αξιολόγηση και τα πειθαρχικά, κομματικά εργαλεία και πιόνια. Καταργείται ουσιαστικά η δυνατότητα ένστασης. Οι κυρώσεις γίνονται βαρύτερες, τα πρόστιμα ακραία. Γιατί; Για να εισάγονται μέτρα, όπως αυτοδίκαιη αργία, μισθολογική μείωση και επιβολή προστίμων έως 100.000 ευρώ», υποστήριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, μιλώντας για ακραία πρόστιμα, ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων και απόπειρα η χώρα να μετατραπεί σε «δεξιά βαμμένο κράτος».

Ο Σωκράτης Φάμελλος άφησε καρφιά στον Νίκο Ανδρουλάκη με επίκεντρο στην επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη για το Παλαιστινιακό. «Δεν είναι ώρα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση της Παλαιστίνης, και δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω και για επικαιροποίηση, όπως επέλεξε τελικά ο κύριος Ανδρουλάκης», σχολίασε.

Αιχμές στο ΠΑΣΟΚ άφησε νωρίτερα και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης.