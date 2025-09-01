«Φρένο» στη γραφειοκρατία: Έρχονται προσλήψεις... εξπρές και κατάργηση αναχρονιστικών εγγράφων

Πέντε στρατηγικές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν μέσω του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ΙΙ προωθεί το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, στοχεύοντας στην άμβλυνση της γραφειοκρατίας και τον εκσυγχρονισμό των κανόνων που διέπουν την αγορά εργασίας

Πρόκειται για δράσεις με ψηφιακό προσανατολισμό που ενσωματώνονται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο και έρχονται να άρουν τα σημαντικά γραφειοκρατικά εμπόδια που καθιστούν δύσκολη την καθημερινότητα των εργοδοτών.

1. Αναβάθμιση του MyErgani για εργαζόμενους

Οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της εργασιακής τους σχέσης που είναι δηλωμένα στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ. Μέσω της εφαρμογής στο κινητό τους χωρίς κόστος, θα λαμβάνουν άμεσα ειδοποιήσεις για κάθε νέα δήλωση που αφορά στη δουλειά τους, δημιουργώντας ένα συγκεντρωμένο και προσβάσιμο ψηφιακό αρχείο.

2. Νέα εφαρμογή Ergani για εργοδότες

Οι επιχειρήσεις —ειδικά οι μικρές και αυτές χωρίς οργανωμένο λογιστήριο— θα έχουν ελεύθερη και εύκολη πρόσβαση στο Π.Σ. Εργάνη ΙΙ μέσω μιας ψηφιακής εφαρμογής στο κινητό. Μέσω αυτής, θα μπορούν να υποβάλουν και να τροποποιούν δηλώσεις άμεσα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

3. Ψηφιακή αναγγελία έναρξης εργασίας

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής των όρων της συμφωνίας εργασίας με συμβατικό τρόπο. Υποβάλλεται μόνο η ψηφιακή αναγγελία έναρξης, εφόσον ο εργαζόμενος την αποδεχτεί μέσα από το MyErgani — είτε με ηλεκτρονική, είτε με ιδιόχειρη υπογραφή, για όσους δεν έχουν ψηφιακή εξοικείωση.

4. «Fast-track» προσλήψεις και κατάργηση εγγράφων

Το νομοσχέδιο επιτρέπει αμεσότερες προσλήψεις — ακόμη και για εργασία μόνο δύο ημερών, μέσα από κινητές εφαρμογές, σε συνδυασμό με κατάργηση έντυπων εγγράφων (π.χ. βιβλίο αδειών), μειώνοντας τα διοικητικά εμπόδια.

5. Κατάργηση έντυπων διαδικαστικών απαιτήσεων

Έγγραφα που τηρούνται ηλεκτρονικά (όπως βιβλίο αδειών) δεν θα απαιτούνται πλέον σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, ενοποιούνται διαδικασίες πρόληψης βίας, παρενόχλησης και καταγγελιών στο εργασιακό περιβάλλον.