Πότε θα πάρουν την αποζημίωση των 100 ευρώ οι 80.000 ιδιωτικοί υπάλληλοι

«Τη Δευτέρα ξεκινά η καταβολή της αποζημίωσης των 100 ευρώ στους λογαριασμούς των 80.000 υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που ολοκλήρωσαν, με επιτυχία, το επιμορφωτικό πρόγραμμα για τη συμπερίληψη στον χώρο εργασίας», δήλωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, σε συνέντευξή της στην ERTnews.



Τόνισε ότι η πρωτοβουλία του ΥΚΟΙΣΟ αγκαλιάστηκε, αμέσως, από τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο και τους εργαζόμενους. «Η επιμόρφωση για την κατάργηση των διακρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον παραμένει πρωταρχικός στόχος», σημείωσε χαρακτηριστικά η υπουργός προσθέτοντας ότι «εντοπίσαμε την αναγκαιότητα, υλοποιήσαμε το πρόγραμμα και δρομολογούμε νέες δράσεις για να ενδυναμώσουμε τους εργαζόμενους σε θέματα διαφορετικότητας».

«Το ποσό των 100 ευρώ ήταν μία συμβολική κίνηση, που αναδεικνύει, κυρίως, την ανεκτίμητη αξία της συμμετοχής στην καλλιέργεια και διαμόρφωση μιας συμπεριληπτικής εργασιακής κουλτούρας», υπογράμμισε.

Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για το επίδομα των 100 ευρώ, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Πρόκειται για ασύγχρονη, εξ αποστάσεως εκπαίδευση διάρκειας 3 ωρών.

Δικαιούχοι είναι 80.000 εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα.

Η θεματολογία περιλαμβάνει θέματα φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, φυλετικής/εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, εξωτερικών χαρακτηριστικών και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Οι συμμετέχοντες θα αξιολογηθούν μέσω τεστ πολλαπλής επιλογής, με επιτυχία ≥70% και δυνατότητα επανάληψης σε περίπτωση αποτυχίας.

Η αποζημίωση των 100 ευρώ θα καταβληθεί στους εργαζομένους που ολοκληρώνουν επιτυχώς το πρόγραμμα και συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης.

Στο τέλος του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό ολοκλήρωσης.

Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου σχετικά με τη συμπερίληψη στον εργασιακό χώρο, η Δόμνα Μιχαηλίδου υπογράμμισε: «Έχουμε λανσάρει το πρόγραμμα συμπερίληψης, καθώς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει σωστή αντιπροσώπευση σε πολλές ομάδες στην αγορά εργασίας: γυναικών, ατόμων με αναπηρία, μεγαλύτερων και νεότερων. Πρέπει να βοηθήσουμε την κοινωνία να κατανοήσει ότι σε επίπεδο στερεοτύπων, τα εξαλείφουμε όσο περισσότερο μπορούμε».