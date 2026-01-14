Πέντε μοντέλα για όσους σκέφτονται να αγοράσουν αυτοκίνητο το 2026

Η αγορά ενός καινούργιου αυτοκινήτου απαιτεί πλέον περισσότερη έρευνα από ποτέ, ειδικά όταν το budget κινείται μεταξύ 20.000 και 25.000 ευρώ. Η κατηγορία των SUV παραμένει η πιο δημοφιλής, καθώς συνδυάζει αυξημένη πρακτικότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εικόνα που ταιριάζει τόσο σε οικογενειακή όσο και σε καθημερινή αστική χρήση.

Στη συγκεκριμένη λίστα ξεχωρίζουμε τέσσερα SUV που καλύπτουν ιδανικά τις βασικές ανάγκες του μέσου αγοραστή, καθώς και μία επιπλέον πρόταση που ξεχωρίζει συνολικά στην κατηγορία της, γι’ αυτό και προκύπτει ο χαρακτηρισμός 4+1.

Φωτογραφία αρχείου: Κολάζ με την βοήθεια AI

Πρόκειται για value for money SUV με κινητήρες βενζίνης, υβριδική τεχνολογία, χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο εξοπλισμό και τιμή που παραμένει εντός λογικών πλαισίων για το 2026. Τα μοντέλα που ακολουθούν δεν απευθύνονται μόνο σε όσους θέλουν να ενημερωθούν, αλλά και σε όσους βρίσκονται πραγματικά στο στάδιο της αγοράς.

Jeep Avenger 1.2 110 PS MHEV DCT-6 (από 25.000€)

Στην πέμπτη θέση της λίστας, ως η πιο εξειδικευμένη πρόταση, βρίσκεται το Jeep Avenger 1.2 110 PS MHEV DCT-6, με τιμή από 25.000 ευρώ. Το μικρό SUV της Jeep απευθύνεται σε όσους θέλουν κάτι διαφορετικό από τον μέσο όρο της κατηγορίας, δίνοντας έμφαση στην εκτός δρόμου εικόνα και δυνατότητα.

Στο συγκεκριμένο budget, η ήπια υβριδική έκδοση με αυτόματο κιβώτιο αποτελεί τη σωστή επιλογή, καθώς προσφέρει άνεση στην καθημερινή χρήση και λογική κατανάλωση της τάξης των 7,1 λίτρων/100 χλμ. Το Avenger ξεχωρίζει κυρίως για την αυξημένη απόσταση από το έδαφος και τα συστήματα Selec-Terrain και Hill Descent Control, στοιχεία που το καθιστούν το πιο off-road SUV της κατηγορίας. Είναι ιδανικό για οδηγούς που κινούνται εντός πόλης αλλά δεν θέλουν περιορισμούς σε εξορμήσεις ή κακούς δρόμους.

Omoda 5 SHS-H 224 PS (από 24.900€)

Στην τέταρτη θέση συναντάμε το Omoda 5 SHS-H 224 PS, με τιμή εκκίνησης τα 24.900 ευρώ. Εδώ έχουμε ένα καθαρά οικογενειακό SUV με έμφαση στην τεχνολογία και τις επιδόσεις. Το αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύνολο των 224 ίππων προσφέρει κορυφαία επιτάχυνση για την κατηγορία, με 0-100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα, ενώ η κατανάλωση περιορίζεται στα 5,3 λίτρα/100 χλμ.

Το Omoda 5 απευθύνεται σε αγοραστές που θέλουν ισχύ, αυτόματο κιβώτιο και πολύ πλούσιο εξοπλισμό από τη βασική έκδοση, χωρίς να πληρώσουν premium τιμή. Η εγγύηση και το χαμηλό κόστος χρήσης ενισχύουν το προφίλ του ως value for money επιλογή για οικογένεια.

Hyundai Kona 1.0 100 PS 48V (από 23.590€)

Τρίτη πρόταση είναι το Hyundai Kona 1.0 100 PS 48V, με τιμή από 23.590 ευρώ. Το Kona αποτελεί μία από τις πιο ισορροπημένες επιλογές στην κατηγορία των SUV έως 25.000 ευρώ, καθώς συνδυάζει καλή ποιότητα κατασκευής, επαρκείς χώρους και σύγχρονη τεχνολογία.

Η mild hybrid έκδοση των 100 ίππων προσφέρει χαμηλή κατανάλωση, μεταξύ 5,4 και 5,9 λίτρων/100 χλμ., ενώ ταυτόχρονα διατηρεί χαμηλά τέλη κυκλοφορίας. Οι χώροι είναι απόλυτα επαρκείς για πενταμελή οικογένεια, με πορτ-μπαγκάζ 466 λίτρων, καθιστώντας το Kona ιδανική επιλογή για όσους θέλουν ένα ασφαλές και δοκιμασμένο οικογενειακό SUV.

Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS mHEV (από 23.650€)

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 PS mHEV, με τιμή από 23.650 ευρώ. Το Puma απευθύνεται σε όσους θέλουν ένα SUV με πιο οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάζουν την πρακτικότητα. Η πραγματική κατανάλωση είναι ιδιαίτερα χαμηλή, ειδικά σε ταξίδι, όπου μπορεί να πέσει κοντά στα 4,2 λίτρα/100 χλμ., στοιχείο που μειώνει σημαντικά το κόστος χρήσης.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Puma είναι ο χώρος αποσκευών, καθώς με το MegaBox φτάνει τα 536 λίτρα, κορυφαία τιμή στην κατηγορία. Είναι ιδανικό για όσους ταξιδεύουν συχνά ή χρειάζονται αυξημένη πρακτικότητα σε καθημερινή βάση.

MG ZS MAX Hybrid+ 197 PS (από 23.350€)

Στην κορυφή της λίστας και ως το «+1» της επιλογής βρίσκεται το MG ZS MAX Hybrid+ 197 PS, με τιμή από 23.350 ευρώ. Πρόκειται για το SUV που προσφέρει την καλύτερη συνολική σχέση τιμής, απόδοσης και εξοπλισμού. Το full hybrid σύνολο συνδυάζει πολύ χαμηλή κατανάλωση, περίπου 6 λίτρα/100 χλμ., με δυνατές επιδόσεις, ενώ οι χώροι καλύπτουν άνετα οικογενειακές ανάγκες. Ο στάνταρ εξοπλισμός είναι πληρέστατος, ενώ το χαμηλό κόστος αγοράς και η εγγύηση το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς επιλογές για το 2026.

Συνολικά, τα παραπάνω SUV καλύπτουν διαφορετικά προφίλ αγοραστών, από εκείνους που δίνουν έμφαση στην οικονομία μέχρι όσους θέλουν επιδόσεις ή πρακτικότητα. Αν ο στόχος είναι ένα πραγματικά value for money SUV για το 2026, με budget έως 25.000 ευρώ, αυτές οι πέντε επιλογές αποτελούν έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδηγό αγοράς.