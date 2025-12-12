Υβριδικά και SUV κυριάρχησαν στην αγορά τον Νοέμβριο, ενώ τα ηλεκτρικά πιέστηκαν

Ο Νοέμβριος του 2025 έδειξε μια αγορά που κινείται με δύο ταχύτητες, καθώς οι ταξινομήσεις των νέων επιβατικών έμειναν λίγο χαμηλότερα σε σχέση με πέρσι, αλλά η συνολική πορεία από την αρχή της χρονιάς παραμένει καθαρά ανοδική. Η αντίθεση αυτή εξηγεί και το κλίμα που επικρατεί στην αγορά, η οποία μοιάζει να κάνει μια μικρή παύση χωρίς όμως να αλλάζει πραγματικά κατεύθυνση. Οι επαγγελματικές κατηγορίες συνέχισαν δυναμικά, με τα φορτηγά να ανεβαίνουν και τα Λεωφορεία να σημειώνουν εντυπωσιακή αύξηση, επιβεβαιώνοντας την έντονη ανανέωση στόλων.

Φωτογραφία αρχείου: Reuters αυτοκίνητα Ford από το εργοστάσιο στο Μεξικό

Τα υβριδικά ήταν ξανά κυρίαρχα

Ο μεγάλος νικητής του μήνα ήταν ξεκάθαρα τα Υβριδικά Αυτοκίνητα τα οποία κατέκτησαν πάνω από το μισό της αγοράς. Η άνοδος αυτή έρχεται την ίδια στιγμή που τα βενζινοκίνητα υποχωρούν θεαματικά και τα αμιγώς Ηλεκτρικά κινούνται σε πιο αδύναμους ρυθμούς. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα plug-in υβριδικά όχι μόνο ανέβηκαν τον Νοέμβριο, αλλά στο σύνολο του έτους έχουν ενισχυθεί εντυπωσιακά, λειτουργώντας ως αντίβαρο στη στασιμότητα των BEV (ηλεκτρικά μοντέλα). Αυτό δείχνει μια αγορά που εξακολουθεί να εμπιστεύεται την ηλεκτροκίνηση, αλλά επιλέγει λύσεις που μειώνουν το άγχος αυτονομίας και δεν απαιτούν πλήρη μετάβαση.

Φωτογραφία αρχείου Reuters: Αυτοκίνητα της Audi σε χώρο αναμονής στις ΗΠΑ

Υβριδικά και SUV

Αντίστοιχες μετατοπίσεις καταγράφονται και στα segments, όπου τα SUV κυριάρχησαν ξανά, αγγίζοντας πάνω από το 73% του συνόλου για τον Νοέμβριο. Τα B-SUV και τα C-SUV έκλεψαν την παράσταση, ανεβάζοντας θεαματικά τα μερίδιά τους και αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό κοινό έχει στραφεί οριστικά στα πιο πρακτικά και ευρύχωρα αμαξώματα. Οι παραδοσιακές κατηγορίες B και C έχασαν έδαφος, ενώ η μικρή κατηγορία Α συνέχισε να συρρικνώνεται. Μικρές μόνο αλλαγές εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα segments, που παραμένουν σε χαμηλούς όγκους.

Την ίδια στιγμή, η σύγκριση με την υπόλοιπη ΕΕ αναδεικνύει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Ελλάδα έχει σαφώς ισχυρότερη παρουσία υβριδικών και πολύ πιο χαμηλή διείσδυση αμιγώς ηλεκτρικών, κάτι που δείχνει ότι η μετάβαση της εγχώριας αγοράς ακολουθεί δικό της ρυθμό και όχι απαραίτητα τις ευρωπαϊκές τάσεις. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική εικόνα ως το τέλος του έτους παραμένει θετική, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ερώτημα για το πού θα γείρει η ζυγαριά όταν οι τιμές ενέργειας, οι επιδοτήσεις και η προσφορά νέων μοντέλων αναδιαμορφώσουν το τοπίο.