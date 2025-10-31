Οι πολιτικές απόψεις του Μασκ κόστισαν δισεκατομμύρια σε πωλήσεις στην Tesla

Οι ακραίες και πολωτικές απόψεις του Έλον Μασκ από τότε που εξαγόρασε το Twitter, Που αργότερα μετονόμασε σε Χ, το 2022 έπληξαν δραματικά τις πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, γεγονός που αναδεικνύει το πόσο συνδεδεμένη είναι η τύχη της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων με την δημόσια εικόνα του δισεκατομμυριούχου.

Τα ευρήματα ποσοτικοποιούν για πρώτη φορά τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική δράση του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο – συμπεριλαμβανομένου του ρόλου που είχε για μερικούς μήνες στην κυβέρνηση Τραμπ – κόστισε δισεκατομμύρια στην Tesla σε πωλήσεις, τις οποίες κέρδισαν αντίπαλες εταιρείες.

Οι πωλήσεις της Tesla στις ΗΠΑ θα ήταν κατά 67% έως 83% υψηλότερες, δηλαδή περίπου ένα εκατομμύριο έως 1,26 εκατομμύρια επιπλέον οχήματα, από τον Οκτώβριο του 2022 έως τον Απρίλιο του 2025, αν δεν υπήρχε αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «Musk partisan effect», σύμφωνα με έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Οικονομικών Ερευνών, που διεξήγαγαν οικονομολόγοι του Πανεπιστημίου του Yale.

Καθώς οι αγοραστές που κλείνουν προς το Δημοκρατικό κόμμα απέφυγαν να αγοράσουν αυτοκίνητα Tesla, η τάση αυτή έδωσε επίσης ώθηση σε πωλήσεις υβριδικών και ηλεκτρικών οχημάτων ανταγωνιστών, οι οποίες κατέγραψαν, σύμφωνα με την έκθεση, αύξηση που κυμάνθηκε από 17% έως 22%.

Μεγάλο πλήγμα στις πωλήσεις στην Tesla

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Yale συνδέουν την τάση αυτή με την κομματική συμπεριφορά του Έλον Μασκ, συμπεριλαμβανομένων και των δωρεών ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους, καθώς και τη θητεία του στην κυβέρνηση Τραμπ στο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας.

Η πολιτική στάση του Μασκ αποξένωσε τους αγοραστές με περιβαλλοντικές ανησυχίες που κατά βάση ψηφίζουν Δημοκρατικούς και αποτελούν τη μεγαλύτερη αγοραστική βάση των Tesla, σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει και τις επικαλείται η έκθεση. Η στάση των καταναλωτών απέναντι στην Tesla βελτιώθηκε κάπως, όταν ο Μασκ άλλαξε την κατεύθυνση της εταιρείας προς τα robotaxi, την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησης και τα ανθρωπόμορφα ρομπότ.



Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Tesla, Ρόμπιν Ντένχολμ, δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη στο CNBC ότι η εικόνα του κόσμου σχετικά με τη θητεία του Έλον Μασκ στην αμερικανική κυβέρνηση δείχνει να εξομαλύνεται, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι καταναλωτές ξεχνούν τα έργα και της ημέρες τους εκεί.

Αναλυτές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι οι δράσεις του Μασκ περιόρισαν την πρόοδο της Καλιφόρνια προς τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο στόχος θα είχε επιτευχθεί μέσα στο 2026 «αν δεν υπήρχαν οι πολιτικές του Έλον Μασκ». Πάντως, οι πωλήσεις νέων Tesla στην Πολιτεία υποχώρησαν κατά 9,4% το τρίτο τρίμηνο του έτους, με το μερίδιο αγοράς της να υποχωρεί στο 46,2% το εν λόγω τρίμηνο.