«Ακυρώστε το για το καλό των παιδιών σας»: Ο Μασκ «κήρυξε πόλεμο» στο Netflix - Γιατί καλεί σε μποϊκοτάζ

Ο Έλον Μασκ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά με στοχευμένες δηλώσεις εναντίον του Netflix, το οποίο κάλεσε τους εκατομμύρια ακόλουθούς του να μποϊκοτάρουν.

Αφορμή για την επίθεση του Έλον Μασκ σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC στάθηκε η παιδική σειρά Dead End: Paranormal Park, στην οποία εμφανίζεται ο τρανς χαρακτήρας Μπάρνι, με τη φωνή του Ζακ Μπαράκ, του πρώτου ανοιχτά τρανς ηθοποιού στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel. Ο Μασκ ανάρτησε και αναδημοσίευσε δεκάδες μηνύματα στο X, υποστηρίζοντας ότι το Netflix ««προωθεί μια woke ατζέντα για τα παιδιά», έγραψε: «Ακυρώστε το Netflix για το καλό της υγείας των παιδιών σας».

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από μια σειρά σχολίων με αντι-τρανς περιεχόμενο, ενώ ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας απάντησε και σε δημοσιεύσεις που επικρίνουν τον δημιουργό της σειράς, Hamish Steele, κατηγορώντας τον —χωρίς επιβεβαιωμένες αποδείξεις— ότι «χλεύασε» τη δολοφονία του συντηρητικού ακτιβιστή Charlie Kirk. Ο Steele, μέσω της πλατφόρμας Bluesky, απάντησε ειρωνικά: «Μάλλον θα είναι μια πολύ περίεργη μέρα», ενώ αναδημοσίευσε σχόλια συναδέλφων του που χαρακτήρισαν τη σειρά του «υπέροχη και γεμάτη καλοσύνη».

Την επίθεση του Μασκ ενίσχυσαν και συντηρητικοί ακτιβιστές όπως ο Robby Starbuck, γνωστός για τις καμπάνιες του εναντίον εταιρειών που προωθούν πολιτικές διαφορετικότητας και ένταξης (DEI). Ο Starbuck έγραψε πως «κανείς δεν πρέπει να δώσει ούτε ένα δολάριο σε αυτή τη woke εταιρεία». Το Netflix δεν σχολίασε επίσημα τις δηλώσεις.

Παρά τον θόρυβο στα social media, οι αναλυτές εκτιμούν ότι η επίδραση του Μασκ στη μετοχή της εταιρείας είναι ελάχιστη. Οι τίτλοι της Netflix έχασαν περίπου 4–5% μέσα στην εβδομάδα, αλλά οι ειδικοί αποδίδουν την πτώση σε γενικότερες διακυμάνσεις της αγοράς.

Η εταιρεία αριθμούσε 301,6 εκατομμύρια συνδρομητές στο τέλος του 2024, προτού σταματήσει να δημοσιεύει επίσημα στοιχεία συνδρομών και εστιάσει στα συνολικά έσοδα. Η κεφαλαιοποίησή της αγγίζει τα 490 δισ. δολάρια, με τη μετοχή να έχει αυξηθεί πάνω από 60% τον τελευταίο χρόνο.

«Δεν νομίζω ότι αυτή είναι μια αιτία για να πουλήσει κανείς τη μετοχή», σχολίασε ο Guy Adami, αναλυτής του CNBC. «Θα δείτε κάποιους να εγγράφονται στο Netflix μόνο και μόνο για να αντιδράσουν στο κάλεσμα του Μασκ».