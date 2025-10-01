Ο Έλον Μασκ «ξαναχτυπά»: Ετοιμάζει τη Grokipedia αντίπαλο της... «αριστερής» Wikipedia

Το επόμενο βήμα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κάνει ο Έλον Μασκ, ανακοινώνοντας ότι η εταιρεία του, xAI, ετοιμάζει μια νέα πλατφόρμα με το όνομα «Grokipedia», η οποία φιλοδοξεί να αποτελέσει εναλλακτική στη Wikipedia.

Σύμφωνα με τον Μασκ, η νέα υπηρεσία θα είναι «μαζική βελτίωση» της γνωστής διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας, της οποίας το περιεχόμενο δημιουργείται και επιμελείται από εθελοντές.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει κατά καιρούς κατηγορήσει τη Wikipedia για «πολιτική προκατάληψη», υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζει την πραγματικότητα μέσα από «αριστερή» σκοπιά.

xAI is building Grokipedia, an open source knowledge repository where truth is the mission



This will be available to the public with no limits on use



Its knowledge base is purely built on truth and facts



Soon, Grokipedia will be the most trusted source for everything, by every… pic.twitter.com/qiaMaEt2CW — X Freeze (@amXFreeze) September 30, 2025

Λίγο πριν την ανακοίνωση, ο Ντέιβιντ Ζακς, στενός συνεργάτης του Μασκ και νέος επίτροπος της κυβέρνησης Τραμπ για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, είχε επικρίνει την ευρεία χρήση περιεχομένων της Wikipedia για την εκπαίδευση λογισμικών AI.

Το όνομα «Grokipedia» προέρχεται από το chatbot Grok της xAI, για το οποίο ο Μασκ έχει δηλώσει ότι «αναζητεί την αλήθεια στο μέγιστο βαθμό».

Ωστόσο, το Grok έχει βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων τους τελευταίους μήνες, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παρήγαγε αντισημιτικά σχόλια, περιστατικά που η εταιρεία απέδωσε σε «σφάλμα προγραμματισμού».