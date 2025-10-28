Ξεκίνησε η Grokipedia — Η «απάντηση» του Έλον Μασκ στη Wikipedia

Η Grokipedia, η νέα διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια που δημιούργησε ο Έλον Μασκ ως «αντίπαλο δέος» της Wikipedia, έκανε σήμερα το ντεμπούτο της στο διαδίκτυο, προκαλώντας ήδη έντονες αντιδράσεις και σχόλια.



Η πλατφόρμα, που συνδέεται άμεσα με το οικοσύστημα της xAI και το chatbot Grok, παρουσιάστηκε ως μια «ελεύθερη από ιδεολογικά φίλτρα» εναλλακτική στη Wikipedia. Ωστόσο, η πρώτη μέρα λειτουργίας της δεν κύλησε ομαλά: εκατοντάδες χρήστες ανέφεραν δυσκολίες πρόσβασης και καθυστερήσεις στη φόρτωση των σελίδων, ενώ αρκετοί κατήγγειλαν ότι η αναζήτηση παρέμενε εκτός λειτουργίας για ώρες.



Η σελίδα έχει σχεδιασμό που θυμίζει τη Wikipedia, με σκούρο φόντο, λιτή γραμμή αναζήτησης και παρόμοια τυπογραφία, αλλά το περιεχόμενο –όπως φαίνεται– ακολουθεί εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Η Grokipedia αριθμεί περίπου 886.000 άρθρα, έναντι των άνω των 8 εκατομμυρίων της Wikipedia, και δίνει έμφαση σε «εναλλακτικές οπτικές» της ιστορίας, της πολιτικής και της επιστήμης — κάτι που πολλοί ερμηνεύουν ως ιδεολογική μετατόπιση προς τα δεξιά.

Grokipedia rips off directly from Wikipedia, word for word, formatting, structure, the whole thing. pic.twitter.com/HUVIgh5Swg — Dave Jones (@eevblog) October 28, 2025





Ο ίδιος ο Μασκ έχει κατηγορήσει επανειλημμένα τη Wikipedia ότι «υποτάσσεται στη φιλελεύθερη αφήγηση» και δήλωσε ότι η Grokipedia «θα λέει τα πράγματα όπως είναι, χωρίς φίλτρα και πολιτικές σκοπιμότητες». Ωστόσο, επικριτές του θεωρούν ότι η νέα πλατφόρμα κινδυνεύει να εξελιχθεί σε εργαλείο παραπληροφόρησης, ιδίως επειδή στηρίζεται στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη των chatbot Grok, τα οποία έχουν στο παρελθόν υποπέσει σε σοβαρά λάθη.



Ενδεικτικά, σε παλαιότερη δοκιμή, το Grok είχε προωθήσει αβάσιμες θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με τη λεγόμενη «λευκή γενοκτονία» στη Νότια Αφρική, μετά από άσχετες ερωτήσεις χρηστών. Ο Μασκ έχει δεσμευτεί να «βελτιώσει την ακρίβεια» και να ενισχύσει τα φίλτρα αξιοπιστίας της νέας εγκυκλοπαίδειας.



Από την άλλη πλευρά, ο Τζίμι Γουέιλς, συνιδρυτής της Wikipedia, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Washington Post ότι δεν περιμένει πολλά από το εγχείρημα του Μασκ. «Τα μοντέλα γλώσσας της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι ακόμη αρκετά ώριμα. Θα υπάρξουν αναρίθμητα λάθη και ανακρίβειες», σχολίασε.



Παρά τις αντιρρήσεις, το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα πλατφόρμα είναι τεράστιο. Οι υποστηρικτές του Μασκ τη θεωρούν μια επανάσταση στην ελεύθερη γνώση, ενώ οι επικριτές προειδοποιούν για τον κίνδυνο ιδεολογικής χειραγώγησης και τεχνολογικής αυταπάτης.



Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο πόλεμος για την «ουδετερότητα της πληροφορίας» μόλις ξεκίνησε — και ο Έλον Μασκ δείχνει αποφασισμένος να τον κερδίσει.