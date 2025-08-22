Έλον Μασκ - Μάρκ Ζούκερμπεργκ:Το μυστικό deal των 100 δισ. για την OpenAI που «ναυάγησε

Ο Έλον Μασκ φέρεται να επιχείρησε να πείσει τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ να ενώσουν δυνάμεις και να καταθέσουν κοινή προσφορά ύψους 100 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της OpenAI, σύμφωνα με έγγραφα που αποκαλύφθηκαν σε δικαστήριο και είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω των Financial Times.



Μια τέτοια συνεργασία θα έμοιαζε με… σενάριο επιστημονικής φαντασίας, καθώς οι δύο μεγιστάνες της τεχνολογίας έχουν βρεθεί στο παρελθόν στα «χαρακώματα» ,μέχρι και για μια φημολογούμενη «μάχη σε κλουβί».

Τι αποκαλύπτουν τα έγγραφα

Ο Έλον Μασκ φέρεται να ενημέρωσε την OpenAI ότι είχε έρθει σε επαφή με τον επικεφαλής της Meta για πιθανή συμμετοχή στην προσφορά των 97,4 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, ούτε ο Ζούκερμπεργκ ούτε η Meta υπέγραψαν επιστολή πρόθεσης, αφήνοντας τον ιδρυτή της Tesla… μόνο του στη σκακιέρα.

Μάχη τριών γιγάντων στην τεχνητή νοημοσύνη

Η είδηση έρχεται σε μια περίοδο όπου Μασκ, Ζούκερμπεργκ και Σαμ Άλτμαν της OpenAI ανταγωνίζονται σκληρά για την κορυφή στην τεχνητή νοημοσύνη. Το «τρίγωνο εξουσίας» διεκδικεί τους καλύτερους ερευνητές του πλανήτη στην κούρσα για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς AI.

Musk tried to enlist Zuckerberg in $100bn bid for OpenAI https://t.co/Zi69X3QG5F — Financial Times (@FT) August 22, 2025

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ υπήρξε συνιδρυτής της OpenAI, επενδύοντας δεκάδες εκατομμύρια πριν αποχωρήσει το 2018. Το 2023 ίδρυσε τη δική του εταιρεία, xAI, και κατέθεσε πρόταση εξαγοράς της OpenAI, με στόχο αρχικά να προκαλέσει δημοπρασία και στη συνέχεια να την αποκτήσει απευθείας.

Η πρόταση υποστηριζόταν από ισχυρούς επενδυτές, μεταξύ των οποίων οι Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC, ο μεγιστάνας των media Άρι Εμάνουελ και φυσικά η ίδια η xAI. Παρ’ όλα αυτά, η OpenAI απέρριψε άμεσα την πρόταση, με πηγές να κάνουν λόγο για «διαφημιστικό τέχνασμα».

Η κόντρα που δεν τελειώνει

Ο Μασκ έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει τη «μετάλλαξη» της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία, θεωρώντας πως πρόδωσε την αρχική της αποστολή. Μάλιστα, το 2024 κατέθεσε αγωγή για να μπλοκάρει τη στρατηγική αλλαγή. Σήμερα, η OpenAI εξακολουθεί να λειτουργεί με ένα μη κερδοσκοπικό Δ.Σ., το οποίο εποπτεύει τη θυγατρική που αποφέρει τα κέρδη.



Η σύγκρουση των τριών ισχυρών ανδρών δείχνει πως η μάχη για το ποιος θα κυριαρχήσει στην τεχνητή νοημοσύνη μόλις ξεκίνησε – και το διακύβευμα είναι τρισεκατομμύρια.