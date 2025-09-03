Το μέλλον ίσως δεν έχει κινητά τηλέφωνα, προβλέπει ο Έλον Μασκ - Τι θα τα αντικαταστήσει

Ο Έλον Μασκ προκάλεσε και πάλι έντονες συζητήσεις στον τεχνολογικό κόσμο, προβλέποντας ότι τα κινητά τηλέφωνα μπορεί σύντομα να αποτελέσουν παρελθόν.

Το όραμά του βασίζεται στις νευροεμφυτεύσεις της Neuralink, που υπόσχονται άμεση σύνδεση εγκεφάλου και υπολογιστών, σύμφωνα με το ambito.com.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον εκκεντρικό δισεκατομμυριούχο, οι εμφυτεύσεις θα αντικαταστήσουν πλήρως τις λειτουργίες των smartphones: Το σερφάρισμα, η αποστολή μηνυμάτων ή έλεγχο συσκευών θα γίνονται με μια σκέψη, χωρίς οθόνες ή πληκτρολόγια. Διαβάστε αναλυτικά για το όραμα που έχει ο Έλον Μασκ για το... όχι και τόσο μακρινό μέλλον.