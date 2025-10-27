Σημάδια «αναθέρμανσης» της σχέσης Τραμπ - Μασκ: «Πάντα μου άρεσε ο Έλον»

Σε περίοδο «συγκρατημένης αναθέρμανσης» περνούν οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Έλον Μασκ. Συγκεκριμένα, ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στους δημοσιογράφους ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Μασκ, λέγοντας ότι οι δύο έχουν μιλήσει «περιστασιακά» από τότε που κάθισαν μαζί στην κηδεία του συντηρητικού Τσάρλι Κερκ τον περασμένο μήνα στην Αριζόνα και ότι η σχέση τους είναι «καλή».

«Πάντα μου άρεσε ο Έλον», είπε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση του POLITICO εν πτήσει με το Air Force One προς την Ιαπωνία. «Πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχε μια κακή στιγμή. Αλλά μου αρέσει ο Έλον και υποψιάζομαι ότι θα μου αρέσει πάντα».

Με φόντο τις δημόσιες διαμάχες του καλοκαιριού

Τα σχόλια αυτά είναι το τελευταίο σημάδι μιας αξιοσημείωτης απόψυξης μεταξύ των δύο ανδρών μετά από ένα καλοκαίρι δημόσιων διαμαχών.

Ο Τραμπ και ο Μασκ συγκρούστηκαν επανειλημμένα, ανταλλάσσοντας προσωπικές προσβολές και πολιτικές απειλές, καθώς ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας και ιδιοκτήτης του X δήλωσε ότι ενδέχεται να υποστηρίξει υποψηφίους που θα αντιταχθούν στους Ρεπουμπλικάνους και ακόμη και να σχηματίσει ένα πολιτικό κόμμα με το όνομα «America Party».

Ο Τραμπ προειδοποίησε τότε ότι ο Μασκ θα αντιμετώπιζε «πολύ σοβαρές συνέπειες» αν προχωρούσε σε αυτό και πρότεινε ακόμη και να στραφεί το Υπουργείο Κυβερνητικής Αποδοτικότητας, το οποίο ο Μασκ επόπτευε στα πρώτα του βήματα, ενάντια στον δισεκατομμυριούχο.

Η ανανέωση της φιλίας τους θα μπορούσε να έχει σημαντικές πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις εν όψει των εκλογών του 2026 και του 2028.