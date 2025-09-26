ΗΠΑ: Για πρώτη φορά ίντερνετ της Starlink σε Boeing 737 - Η συμφωνία United Airlines με τη SpaceX

Η United Airlines ανακοίνωσε την Παρασκευή (26/9) ότι έκανε ένα μεγάλο βήμα προς την ενσωμάτωση δορυφορικού internet υψηλής ταχύτητας στα αεροσκάφη της, μετά την έγκριση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ για την εγκατάσταση του Starlink, τη μονάδα δορυφορικού internet της SpaceX του Έλον Μασκ, σε ένα Boeing 737-800.

Η έγκριση ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη εμπορική πτήση με Starlink, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 15 Οκτωβρίου, με αναχώρηση από την περιοχή Newark.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, η αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι η FAA επικύρωσε μια τροποποίηση στο συμπληρωματικό type certificate της Starlink για τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, επιτρέποντας την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος δορυφορικής σύνδεσης. Αυτή η κίνηση ακολουθεί την έγκριση που είχε δοθεί τον Μάρτιο για τα περιφερειακά αεροσκάφη Embraer 175, επιτρέποντας στη United να προσφέρει Starlink σε περισσότερες κατηγορίες πτήσεων.

Τον Μάρτιο, η United έλαβε την έγκριση της FAA για τη χρήση του Starlink στο Embraer 175 της (EMBR3.SA), ανοίγοντας έτσι μια νέα καρτέλα στην κατηγορία των περιφερειακών τζετ.