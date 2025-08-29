Κατρακυλά η Tesla στην Ευρώπη - Ο «χρησμός» του Έλον Μασκ για το μέλλον

Οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων Tesla ανήλθαν σε 8.837 τον Ιούλιο, σημειώνοντας πτώση 40% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA). Η κινεζική ανταγωνίστρια BYD, από την άλλη πλευρά, κατέγραψε 13.503 νέες ταξινομήσεις τον Ιούλιο, σημειώνοντας αύξηση 225% σε ετήσια βάση.



Η πτώση της Tesla σημειώθηκε παρά την αύξηση των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών αυτοκινήτων με μπαταρία στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA.



Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του έντονου ανταγωνισμού και της φθοράς της φήμης της μάρκας από την εμπρηστική ρητορική του δισεκατομμυριούχου και τη σχέση του με την κυβέρνηση Τραμπ.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNBC, τα έσοδα της εταιρείας από τις πωλήσεις αυτοκινήτων μειώθηκαν το δεύτερο τρίμηνο του έτους και ο Μασκ προειδοποίησε ότι η αυτοκινητοβιομηχανία «ενδέχεται να αντιμετωπίσει μερικά δύσκολα τρίμηνα» στο μέλλον.



Ένα από τα προβλήματα της Tesla είναι ότι δεν έχει ανανεώσει σημαντικά την γκάμα των αυτοκινήτων της. Η εταιρεία ανακοίνωσε φέτος ότι εργάζεται για την κατασκευή ενός πιο προσιτού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με «μαζική παραγωγή» που προγραμματίζεται για το δεύτερο εξάμηνο του 2025, με τους επενδυτές να ελπίζουν ότι αυτό θα αναζωογονήσει τις πωλήσεις.



Τα λάθη της Tesla και... η άνοδος των Κινέζων

Ο Τόμας Μπέσον, επικεφαλής της έρευνας στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Kepler Cheuvreux, δήλωσε ότι η διοίκηση της Tesla προσπαθεί να «πείσει τους επενδυτές ότι η Tesla δεν είναι πραγματικά μια αυτοκινητοβιομηχανία», μιλώντας για τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική και αυτονομία.



«Μιλούν για σχεδόν όλα τα άλλα εκτός από τα αυτοκίνητα που πωλούν με πιο αργό ρυθμό τώρα, επειδή στην πραγματικότητα η ηλικία των οχημάτων τους είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των ανταγωνιστών τους και τα τελευταία προϊόντα δεν έχουν γνωρίσει την επιτυχία που περίμεναν, ιδίως το Cybertruck», δήλωσε ο Μπέσον στην εκπομπή «Squawk Box Europe» του CNBC, την Πέμπτη 28 Αυγούστου.



Ωστόσο, η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό των κινεζικών εταιρειών, οι οποίες λανσάρουν επιθετικά νέα μοντέλα και εντείνουν την παρουσία τους στην Ευρώπη. Η BYD ηγείται αυτής της προσπάθειας, ανοίγοντας εκθεσιακούς χώρους σε όλη την ήπειρο και λανσάροντας τα αυτοκίνητά της σε ανταγωνιστικές τιμές τα τελευταία δύο χρόνια.



Οι κινεζικές μάρκες κατέκτησαν ρεκόρ μερίδιο αγοράς άνω του 5% το πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία της JATO Dynamics που δημοσιεύθηκαν τον περασμένο μήνα.

