Νέο παραλήρημα Μασκ κατά της ΕΕ και των ηγετών της: «Πολλοί πολιτικοί είναι προδότες των λαών τους»

Ο Έλον Μασκ βρίσκεται πλέον σε ανοικτό πόλεμο με την Ευρωπαική Ένωση μετά την επιβολή προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ στο Χ για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας.



Ο ιδιοκτήτης του Χ, της Tesla και του Space X επιτίθεται και πάλι μέσω αναρτήσεων στην Ευρωπαική Ένωση κατηγορώντας ότι δεν είναι Δημοκρατία.



«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι Δημοκρατία – κυριαρχία του λαού – αλλά μάλλον γραφειοκρατεία – κυριαρχία του μη εκλεγμένου γραφειοκράτη!» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια αναδημοσιεύει μήνυμα ενός άλλου χρήστη, πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

Με τον Έλον Μασκ να συμπληρώνει «τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Μπλοκάρισμα λογαριασμού

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X, μετά το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλλε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.



«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, την Κυρακή 7 Δεκεμβρίου.



Μάλιστα ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν πως προσπάθησε να προμοτάρει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας, να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».

Έλλειψη διαφάνειας

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 120 εκατ. ευρώ στο X την Πέμπτη για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ βάσει του Νόμου περί Ψηφιακών Υπηρεσιών (DSA), ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό της εξάπλωσης παράνομου περιεχομένου.



Οι παραβιάσεις έκαναν λόγο για έλλειψη διαφάνειας σχετικά με τη βιβλιοθήκη διαφημίσεων του X και την απόφαση της εταιρείας να αλλάξει το μπλε σημάδι επιβεβαίωσης του εμπορικού σήματος από μέσο επαλήθευσης σε «παραπλανητική» επί πληρωμή λειτουργία.



«Η ειρωνεία της ανακοίνωσής σας», είπε ο Μπίερ είναι πως «το X πιστεύει ότι όλοι πρέπει να έχουν ισότιμη φωνή στην πλατφόρμα μας. Ωστόσο, φαίνεται ότι πιστεύετε ότι οι κανόνες δεν πρέπει να ισχύουν για τον λογαριασμό σας».