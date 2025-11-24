Το DOGE δεν είναι πια εδώ: Τέρμα στο υπουργείο του Έλον Μασκ έβαλε ο Τραμπ

Ποιος έχει ξεχάσει τον Έλον Μασκ να κραδαίνει ένα αλυσοπρίονο υποσχόμενος ότι θα «κόψει» ριζικά τις δαπάνες του αμερικανικού δημοσίου; Μπορεί ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου να μπήκε με αέρα στην κυβέρνηση Τραμπ, ωστόσο μόλις οκτώ μήνες μετά, ούτε ο Μασκ, ούτε και το υπουργείο του οποίου τέθηκε επικεφαλής, το περιβόητο DOGE δεν είναι πια εδώ.

Το Υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (DOGE), που είχε επικεφαλής τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ, καταργήθηκε οκτώ μήνες νωρίτερα από την ολοκλήρωση της αποστολής του, όπως ανέφερε ο Διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού (OPM), Σκοτ ​​Κούπορ.

«Αυτό δεν υπάρχει», δήλωσε στο Reuters. Ο Κούπορ πρόσθεσε ότι το DOGE δεν είναι πλέον μια «κεντρική οντότητα». Το Γραφείο Διαχείρισης Προσωπικού (OPM) έχει αναλάβει πολλές από τις λειτουργίες του διαλυμένου οργανισμού.

Λίγο μετά την ορκωμοσία του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει μια σειρά μέτρων για τη μείωση του μεγέθους της κυβέρνησης και την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Μεταξύ άλλων, ανέθεσε στον Μασκ την επίβλεψη του έργου του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE).

Τουλάχιστον δύο εξέχοντες υπάλληλοι της DOGE ασχολούνται τώρα με το National Design Studio, ένα νέο όργανο που δημιουργήθηκε με εκτελεστικό διάταγμα που υπέγραψε ο Τραμπ τον Αύγουστο.

Το όργανο αυτό διευθύνεται από τον Τζο Γκέμπια, συνιδρυτή της Airbnb, και το διάταγμα του Τραμπ του ανέθεσε να ομορφύνει τις κυβερνητικές ιστοσελίδες.

Ο Γκέμπια ήταν μέλος της ομάδας DOGE του δισεκατομμυριούχου Έλον Μασκ, ενώ ο υπάλληλος της DOGE Έντουαρντ Κοριστίν, ενθάρρυνε τους ακόλουθους του λογαριασμού του στο X να υποβάλουν αίτηση για να ενταχθούν.

Υπενθυμίζεται ότι ο πολυδισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής, αποχώρησε κατά τρόπο δραματικό από την ηγεσία του DOGE τον περασμένο Μάιο, αφότου συγκρούστηκε με τον Τραμπ. Παρά την αποχώρηση του Μασκ, το DOGE επρόκειτο ωστόσο να συνεχίσει να υπάρχει μέχρι το καλοκαίρι του 2026, βάσει του εκτελεστικού διατάγματος που είχε υπογράψει ο Τραμπ τον περασμένο Ιανουάριο.