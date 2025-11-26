Στο αρχείο μπήκε η δίωξη του Τραμπ για εκλογική παρέμβαση το 2020 από τον Εισαγγελέα της Τζόρτζια

Σε μια εξέλιξη που σηματοδοτεί το τέλος μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες νομικές υποθέσεις των τελευταίων ετών, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απαλλάσσεται πλήρως από τις διώξεις που σχετίζονταν με προσπάθειές του να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα του 2020 στην Πολιτεία της Τζόρτζια.

Ο εισαγγελέας της Τζόρτζια, Πίτερ Σκανταλάκις, ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου το κλείσιμο της υπόθεσης, η οποία στρεφόταν κατά του Τραμπ και αρκετών συνεργατών του για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και εκλογική παρέμβαση. Οι κατηγορίες είχαν αρχικά ασκηθεί το 2023 και θεωρούνταν η σοβαρότερη νομική απειλή για τον πρώην πρόεδρο, καθώς αποτελούσαν ξεχωριστή ποινική διαδικασία από τις ομοσπονδιακές υποθέσεις για την επίθεση στο Καπιτώλιο και την υπόθεση με τα απόρρητα έγγραφα.

Παράλληλα, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, ο Σκανταλάκις επικαλέστηκε σειρά νομικών εμποδίων που καθιστούσαν αδύνατη την εκδίκαση της υπόθεσης σε λογικό χρονικό διάστημα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συνταγματικά ζητήματα, ενδεχόμενη ασυλία προέδρου εν ενεργεία, περιορισμένη πρόσβαση σε ομοσπονδιακά αρχεία, δικαιοδοτικά ζητήματα και χρονικοί περιορισμοί που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν μια δίκη μέχρι και το 2030 ή 2031.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ότι ο Τραμπ απαλλάσσεται από κάθε ποινικό κίνδυνο που συνδεόταν με τις προσπάθειές του να ανατρέψει τα εκλογικά αποτελέσματα της Τζόρτζια το 2020. Νομικοί κύκλοι σημειώνουν ότι πρόκειται για το τέλος της μοναδικής ποινικής υπόθεσης που δεν θα μπορούσε να ακυρωθεί μέσω προεδρικής χάρης, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική.

Παρά την πλήρη απαλλαγή του Τραμπ, η υπόθεση αφήνει ανοικτά τα πολιτικά και θεσμικά ερωτήματα σχετικά με τις προσπάθειες ανατροπής του εκλογικού αποτελέσματος του 2020, ενώ αναζωπυρώνει τη συζήτηση για την πολιτική κουλτούρα και τη νομιμότητα σε περιόδους κρίσεων.

Η απόφαση αναμένεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο πολιτικό μέλλον του Τραμπ όσο και στις προσεχείς εκλογές των ΗΠΑ, ενισχύοντας τη θέση του πρώην προέδρου στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.