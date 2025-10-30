Οι 10 πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αύξησαν την περιουσία τους κατά μισό τρις χάρη στην ΑΙ

Οι υπερ-πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης. Συγκεκριμένα, οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο αύξησαν κατά 523 δισεκατομμύρια δολάρια τις περιουσίες τους από τις αρχές της χρονιάς, όπως προκύπτει από το σχετικό δείκτη του Bloomberg.

Η Mastercard, η Exxon Mobil και το Netflix αξίζουν λιγότερα χρήματα, καθώς οι χρηματιστηριακές τους αποτιμήσεις ήταν μεταξύ 460 και 520 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατά το προχθεσινό κλείσιμο της αγοράς.

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, έχει αυξήσει περισσότερο απ’ όλους την περιουσία του φέτος, δηλαδή κατά 150 δισεκατομμύρια δολάρια στα 343 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρωτοπόρος του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, Μάικλ Ντελ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Microsoft, Στηβ Μπάλμερ και ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, Έλον Μασκ, έχουν αυξήσει τις περιουσίες τους κατά περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια φέτος.

Μεταξύ των δέκα μεγαλύτερων νικητών φέτος είναι ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρ Αρνώ, και ο ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, που αύξησαν την περιουσία τους κατά 19 και κατά 11 δισεκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.

Τα δέκα κορυφαία ονόματα στη λίστα του Bloomberg αύξησαν την περιουσία τους κατά 45 δισεκατομμύρια δολάρια μόνο κατά τη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου την περασμένη Δευτέρα, καθώς τα ισχυρά κέρδη των τεχνολογικών εταιρειών και ο περιορισμός των ανησυχιών για εμπορικό πόλεμο οδήγησαν τις μετοχές τους σε νέα υψηλά.

Βέβαια, κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής, οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη έχασαν περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια.

Συνολικά, πλέον η περιουσία τους ανέρχεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, περισσότερα δηλαδή από την κεφαλαιοποίηση της Amazon – μίας εταιρείας με ετήσιες πωλήσεις άνω των 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και περισσότερους από 1,5 εκατομμύρια εργαζομένους.

Οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι του πλανήτη αύξησαν φέτος την περιουσία τους κατά περισσότερα από μισό τρισεκατομμύριο δολάρια, κυρίως χάρη στην αισιοδοξία που επικρατεί για την τεχνητή νοημοσύνη.

Μέχρι στιγμής, η μετοχή της Oracle έχει εκτοξευτεί κατά 70%, της Alphabet, της Nvidia και της Dell κατά τουλάχιστον 40% και της Meta και της Microsoft κατά 25%.

Οι δέκα πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη, με εξαίρεση τον Αρνώ της LVMH, είναι μεγαλομέτοχοι στις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο, γεγονός που έχει εκτοξεύσει τις περιουσίες τους, οι οποίες συνδέονται άμεσα με τις μετοχές των εταιρειών που έχουν ιδρύσει ή διευθύνουν.

Από την άλλη, οι παρατηρητές της αφοράς είναι διχασμένοι για το αν η έκρηξη της ΑΙ είναι μία φούσκα που θα σκάσει ή αν είμαστε μπροστά σε μία ακόμα επανάσταση της τεχνολογίας.

Ο χρόνος θα δείξει…