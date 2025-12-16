Τζέιμς Κάμερον: Έγινε δισεκατομμυριούχος λίγο πριν την πρεμιέρα του «Avatar: Fire and Ash»

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Forbes η περιουσία του 71χρονου Καναδού σκηνοθέτη, σεναριογράφου και παραγωγού ανέρχεται στο εντυπωσιακό ποσό των 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ και είναι ο πέμπτος σκηνοθέτης που εντάσσεται στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων μαζί με τους Τζορτζ Λούκας, Στίβεν Σπίλμπεργκ, Πίτερ Τζάκσον και Τάιλερ Πέρι.

Στο δημοσίευμα του Forbes σημειώνεται επίσης ότι ο Τζέιμς Κάμερον είναι ο μοναδικός σκηνοθέτης που έχει αποκτήσει το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών του στοιχείων μέσω των κερδών του από ταινίες, οι οποίες έχουν συνολικά αποφέρει σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο παγκόσμιο box office.

Παρόλο που ο σκηνοθέτης έχει επενδύσει σε ακίνητα, οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος, σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης και την εξερεύνηση βαθέων υδάτων, καθώς στον δημιουργικό έλεγχο και στη διαχείριση των προϋπολογισμών των ταινιών, οι μισθοί, τα κέρδη, τα έσοδα από άδειες θεματικών πάρκων και παιχνιδιών του Κάμερον και η αξία των μετοχών από την εταιρεία του Lightstorm Entertainment είναι υπεραρκετά για να διατηρήσουν την ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου.

Η ιδιότητα του δισεκατομμυριούχου του Κάμερον ανακοινώνεται λίγο πριν την πρεμιέρα της ταινίας «Avatar: Fire and Ash», η οποία σύμφωνα με το δημοσίευμα του Forbes εκτιμάται ότι θα αποφέρει στον σκηνοθέτη τουλάχιστον 200 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (προ φόρων και τελών) εάν οι προβλέψεις του box office είναι σωστές.