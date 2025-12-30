Σάλος με σχόλιο του Έλον Μασκ για 19χρονη που κινδύνευε με απέλαση: «Οι σέξι πρέπει να εξαιρούνται»

Τσουνάμι αντιδράσεων έχει προκαλέσει ένα άκρως σεξιστικό σχόλιο του Έλον Μασκ στην πλατφόρμα X, σχετικά με μια νεαρή κοπέλα, η οποία κινδύνευε με απέλαση από τη Δανία.



Σε ανάρτησή του στο X την Κυριακή (28/12), η οποία πλέον διαγράφηκε, ο Έλον Μασκ σχολίασε την ιστορία της Audrey Morris, μιας 19χρονης Αμερικανίδας που κινδύνευε με απέλαση από τη χώρα όπου ζει από τότε που ήταν 9 ετών.



«Η σέξι εμφάνιση επιπέδου 8 ή άνω θα πρέπει να εξαιρεθεί», έγραψε ο Μασκ με ένα γελαστό emoji, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις, με τους χρήστες στα social media να τον κατηγορούν τόσο για το σεξιστικό του σχόλιο, όσο και για το ότι ο ίδιος είναι 54 ετών και η κοπέλα μόλις 19.

Η Morris είπε ότι δεν «εξεπλάγη» από το σχόλιο του Μασκ, αλλά ότι «είναι σίγουρα τρελό».



«Δεν με εξέπληξε το σχόλιο του Μασκ, γιατί από την αρχή, από τη στιγμή που η υπόθεσή μου έγινε δημόσια, το θέμα ήταν η εμφάνιση και το ότι "είναι ξανθιά και λευκή". Αυτό που είπε δεν με σόκαρε, αλλά το γεγονός ότι το είπε αυτός... έμεινα άναυδη», δήλωσε η κοπέλα στην Daily Beast.



18-årige Audrey Morris har boet i Aarhus halvdelen af sit liv. Men hun er født i USA. Og derfor har hun nu modtaget et brev, hun ikke kan tolke anderledes end som en tør udvisning. Men kan det virkelig passe, at en ung kvinde - umiddelbart en mønsterelev - uden at have begået… — Rasmus "CodeWizard" Othar (@RasmusOthar) December 28, 2025

«Κεραυνοί» στα social media



Οι χρήστες του Χ πάντως κατέκριναν τον 54χρονο δισεκατομμυριούχο για το σχόλιό του σε μια 19χρονη.

«Ηρέμησε, γέρο», έγραψε κάποιος. «Είσαι ένας ανατριχιαστικός χαμένος. Δισεκατομμύρια δολάρια και ακόμα ανατριχιαστικός», πρόσθεσε άλλος. «Ήσουν 36 όταν γεννήθηκε», παρατήρησε ένας τρίτος. «Μοιάζει 16, ηρέμησε», συμπλήρωσε ένας τέταρτος.



«Αν φέρει προσοχή, δεν πειράζει»



Σύμφωνα με τη δανέζικη εφημερίδα Århus Stiftstidende, η Morris έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στο Άαρχους, μια πόλη στην ανατολική ακτή της Δανίας.



Η εφημερίδα ανέφερε τον περασμένο Ιανουάριο ότι οι Αρχές της Δανίας αποφάσισαν να μην παρατείνουν την άδεια παραμονής της ως συνοδού μέλους της οικογένειας, επειδή δεν ζούσε με τη μητέρα της κατά την ολοκλήρωση του λυκείου στο Βίμποργκ, περίπου μία ώρα με το αυτοκίνητο βορειοδυτικά του Άαρχους. Εκείνη την εποχή, η αίτηση της Morris για μόνιμη διαμονή βρισκόταν σε εξέλιξη.

«Θα ήταν πολύ ωραίο αν σχολίαζε κάτι του τύπου, "Ω, ουάου, κοίτα πόσα ακαδημαϊκά πράγματα έχει καταφέρει" ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό θα ήταν υπέροχο. Θα μπορούσε να ήταν τόσο χρήσιμο», είπε για τον Έλον Μασκ η Morris, που κατάγεται από το Λος Άντζελες. Αλλά είπε «αν αυτό τουλάχιστον το φέρει στην προσοχή οποιουδήποτε ενδιαφέρεται, τότε δεν ντρέπομαι. Δεν πειράζει».



Η Daily Beast ανέφερε ότι στην Morris δόθηκε τελικά άδεια παραμονής 10 ετών, αλλά της αρνήθηκαν την υπηκοότητα.



Ο Μασκ, ο οποίος είχε μια μικρή θητεία στον Λευκό Οίκο ως επικεφαλής του Τμήματος Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ πριν από τη δημόσια διαμάχη του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, έχει γνωστοποιήσει τη στάση του σχετικά με την παράνομη μετανάστευση, λέγοντας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν ότι η εισροή παράτυπων μεταναστών «συντρίβει τη χώρα».



Ωστόσο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla και της SpaceX, ο οποίος γεννήθηκε στη Νότια Αφρική και τελικά απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα, υπερασπίστηκε τη νόμιμη μετανάστευση.