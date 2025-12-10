Μετά τον Ντόναλντ Τραμπ και ο Έλον Μασκ στοχοποιεί την Ευρώπη

Συζήτηση έχει προκαλέσει η ανάρτηση του Έλον Μασκ σχετικά με τη θεσμική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. O επικεφαλής της Tesla και της X υποστηρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να διαλυθεί και να αντικατασταθεί από ένα αιρετό όργανο, ενώ προσθέτει πως ο Πρόεδρος της ΕΕ πρέπει να εκλέγεται άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες.

Στο μήνυμά του αναφέρει επίσης ότι το υφιστάμενο σύστημα βασίζεται στη γραφειοκρατία και όχι στη δημοκρατία.

The EU Commission should be disbanded in favor of an elected body and the EU President should be directly elected.



The current system is rule by bureaucracy, not democracy. https://t.co/mFXq8WMOxv — Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2025

Οι τοποθετήσεις του έχουν προκαλέσει νέες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο λήψης αποφάσεων στην ΕΕ και τον ρόλο των θεσμικών οργάνων. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών.

Οι εμπρηστικές αναρτήσεις

Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο ιδρυτής της Tesla βομβάρδισε τους χρήστες του X με με σειρά από αναρτήσεις οι οποίες καταφέρονταν κατά των ευρωπαϊκών θεσμών.

Συγκεκριμένα, αναδημοσίευσε μήνυμα ενός άλλου χρήστη ο οποίος έγραφε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να αποτελεί υπαρξιακή απειλή για την ευρωπαϊκή ελευθερία και κυριαρχία».

Μάλιστα, ο Έλον Μασκ απάντησε σε αυτό συμπληρώνοντας «Πράγματι. Τόσοι πολλοί πολιτικοί στην Ευρώπη είναι προδότες του ίδιου του λαού τους».

Indeed 🤣



So many politicians in Europe who are traitors to their own people. https://t.co/OjP4C0Unwo — Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2025

Μπλοκάρισμα λογαριασμού

Να σημειωθεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χάσει την πρόσβαση στον πίνακα ελέγχου της για την αγορά και παρακολούθηση διαφημίσεων στο X, μετά το πρόστιμο 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλλε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης για παραβίαση των κανόνων διαφάνειας της ΕΕ.

«Ο διαφημιστικός σας λογαριασμός τερματίστηκε», έγραψε στην πλατφόρμα ο επικεφαλής προϊόντων του X, Νικίτα Μπίερ, την Κυρακή 7 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα ο Μπίερ κατηγόρησε την Κομισιόν πως προσπάθησε να προμοτάρει τη δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το πρόστιμο στο X, προσπαθώντας «να εκμεταλλευτεί κενό ασφαλείας, να δημοσιεύσει έναν σύνδεσμο που εξαπατά τους χρήστες κάνοντάς τους να νομίζουν ότι είναι βίντεο και να αυξήσει τεχνητά την εμβέλειά του».