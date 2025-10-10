Πωλήσεις αυτοκινήτων: Άνοδος 27% για τον Σεπτέμβριο του 2025, κυριαρχούν υβριδικά και SUV

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), ταξινομήθηκαν 12.274 νέα επιβατικά, σημειώνοντας άνοδο 27% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2024.

Από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου, έχουν πουληθεί πάνω από 112.000 καινούργια επιβατικά, μια μικρή αλλά σταθερή αύξηση 3,9% συγκριτικά με πέρυσι. Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά ένας «ζεστός» μήνας για την αγορά, καθώς οι αντιπροσωπείες παρουσιάζουν νέα μοντέλα, λανσάρουν εκπτώσεις και προσπαθούν να ενισχύσουν το τρίτο τρίμηνο. Παράλληλα, πολλοί αγοραστές που ανέβαλαν αποφάσεις το καλοκαίρι, επέστρεψαν στις εκθέσεις.

Οι αριθμοί με μια ματιά

Τα SUV «καταπίνουν» την αγορά

Οι Έλληνες οδηγοί συνεχίζουν να δείχνουν προτίμηση στα SUV. Επτά στα δέκα νέα αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν τον Σεπτέμβριο ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, ποσοστό που έφτασε το 70,9%, σχεδόν δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από πέρυσι.

Τα μικρότερα αυτοκίνητα πόλης και τα συμβατικά μικρομεσαία χάνουν έδαφος, καθώς πολλοί επιλέγουν SUV για την αίσθηση ασφάλειας, τον χώρο και την υψηλότερη θέση οδήγησης.

Υβριδικά στο προσκήνιο – τα ηλεκτρικά μένουν στα ίδια

Η υβριδική τεχνολογία (HEV) είναι πια ο βασικός οδηγός της αγοράς. Περισσότερα από ένα στα δύο νέα αυτοκίνητα (54%) είναι υβριδικά, δηλαδή χρησιμοποιούν κινητήρα βενζίνης μαζί με ηλεκτρικό μοτέρ για χαμηλότερη κατανάλωση.

Αντίθετα, τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) παρουσίασαν μικρή κάμψη τον Σεπτέμβριο (-1,6% σε σχέση με πέρυσι), ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) ανέβηκαν θεαματικά κατά 56,7%.Η τάση δείχνει ότι το κοινό προτιμά λύσεις “γέφυρα”, που συνδυάζουν συμβατικά και ηλεκτρικά συστήματα, αντί για πλήρη μετάβαση στο 100% ηλεκτρικό.

Η μικρή επιβράδυνση των ηλεκτρικών ίσως σχετίζεται και με την αναμονή νέου κύκλου επιδότησης μέσω του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά», καθώς πολλοί υποψήφιοι αγοραστές περιμένουν να δουν τους επόμενους όρους και τα διαθέσιμα κονδύλια.

Οι εταιρικές πωλήσεις στηρίζουν την αγορά

Σημαντικό μέρος των ταξινομήσεων εξακολουθεί να αφορά εταιρικές πωλήσεις και leasing.

Οι μεγάλες εταιρείες και οι στόλοι ενοικίασης παραμένουν ο βασικός «αιμοδότης» της αγοράς, καθώς τα προγράμματα μακροχρόνιας μίσθωσης ανανεώνονται τακτικά.

Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό των νέων αυτοκινήτων δεν προορίζεται άμεσα για ιδιώτες, αλλά για στόλους, κάτι που επηρεάζει και τη σύνθεση των μοντέλων (περισσότερα SUV και υβριδικά).

Παρά τις δυσκολίες, ανθεκτική αγορά

Παρά τα υψηλότερα επιτόκια και την ακριβότερη χρηματοδότηση, η αγορά αυτοκινήτου δείχνει αξιοσημείωτη αντοχή. Οι καταναλωτές φαίνεται να αναζητούν λύσεις που προσφέρουν οικονομία στη χρήση και τεχνολογία, ενώ τα εργοστάσια δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε μοντέλα με χαμηλές εκπομπές.

Στα επαγγελματικά οχήματα, τα φορτηγά κινήθηκαν εντυπωσιακά ανοδικά (+74,5%), ένδειξη αυξημένης δραστηριότητας στις μεταφορές και στο λιανεμπόριο, ενώ τα λεωφορεία σημείωσαν μικρή πτώση 7%, παραμένοντας κοντά στα περυσινά επίπεδα.

Στην Ευρώπη, συγκρατημένη άνοδος

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων τον Αύγουστο αυξήθηκαν κατά 5,3% σε σχέση με πέρυσι, ενώ στο οκτάμηνο της χρονιάς κινούνται σχεδόν στα ίδια επίπεδα (-0,1%).Η Ελλάδα εμφανίζει ελαφρώς καλύτερη πορεία, με +0,5% τον Αύγουστο και +1,6% στο οκτάμηνο, δείχνοντας ότι η εγχώρια αγορά βρίσκεται σε φάση σταθεροποίησης μετά από χρόνια έντονων διακυμάνσεων.

Τελικά;

Ο Σεπτέμβριος επιβεβαίωσε ότι η ελληνική αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο.

Τα υβριδικά και τα SUV κυριαρχούν, τα ηλεκτρικά χρειάζονται νέα ώθηση, ενώ οι εταιρικές πωλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν τον βασικό κινητήριο μοχλό.

Με λίγα λόγια, η αγορά δείχνει ότι μπαίνει σε μια πιο ώριμη φάση, όπου ο αγοραστής δεν αναζητά απλώς ένα μέσο μετακίνησης, αλλά ένα πιο έξυπνο, πιο αποδοτικό αυτοκίνητο για την καθημερινότητά του.