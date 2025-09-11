Πωλήσεις αυτοκινήτων Αυγούστου 2025: Άνοδος υβριδικών & SUV, πτώση βενζίνης
Τον Αύγουστο 2025 πουλήθηκαν 8.192 αυτοκίνητα στην Ελλάδα. Τα υβριδικά και τα SUV κυριάρχησαν στην αγορά.
Τον Αύγουστο του 2025 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 8.192 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,5% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 (13.606 ταξινομήσεις), η αγορά ήταν πιο ήσυχη, κάτι αναμενόμενο λόγω θερινών διακοπών. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι πωλήσεις έφτασαν τις 99.960 μονάδες, αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι.
Κυριαρχία των υβριδικών
Τα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) κατέχουν πλέον το 51,2% των πωλήσεων, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) έφτασαν το 9,9%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά (BEV) μειώθηκαν στο 5,3%, από 6,3% πέρυσι.
Πτώση στη βενζίνη, σταθερό το πετρέλαιο
Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα συνέχισαν να υποχωρούν, πέφτοντας στο 25,6% από το 32,5% του 2024. Τα πετρελαιοκίνητα παρέμειναν σταθερά στο 4,6%. Αντίθετα, το υγραέριο (LPG) ανέβηκε στο 3,4%, ενώ το φυσικό αέριο δεν κατέγραψε καθόλου πωλήσεις.
SUV, πολυτελή και σπορ
Τα SUV κυριαρχούν στην ελληνική αγορά με μερίδιο 69,5% τον Αύγουστο, ενώ στο οκτάμηνο διατηρούνται στο 62%. Τα πολυτελή SUV της κατηγορίας D (μεγάλα Sport Utility Vehicles) σημείωσαν άνοδο, αγγίζοντας το 7,1%. Τα σπορ μοντέλα εμφανίστηκαν πιο δυναμικά, αν και παραμένουν χαμηλά, με μερίδιο 0,3%.
Συγκρίσεις με πέρυσι και τον Ιούλιο
Αύγουστος 2024: 8.149 αυτοκίνητα → φέτος 8.192 (+0,5%).
Ιούλιος 2025: 13.606 αυτοκίνητα → Αύγουστος χαμηλότερα λόγω εποχικότητας.
Ιαν.–Αύγ. 2024: 98.374 αυτοκίνητα → φέτος 99.960 (+1,6%).