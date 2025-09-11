Πωλήσεις αυτοκινήτων Αυγούστου 2025: Άνοδος υβριδικών & SUV, πτώση βενζίνης

Τον Αύγουστο του 2025 ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 8.192 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, σημειώνοντας μικρή αύξηση 0,5% σε σχέση με τον Αύγουστο 2024. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2025 (13.606 ταξινομήσεις), η αγορά ήταν πιο ήσυχη, κάτι αναμενόμενο λόγω θερινών διακοπών. Στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι πωλήσεις έφτασαν τις 99.960 μονάδες, αυξημένες κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι.

Κυριαρχία των υβριδικών

Τα υβριδικά αυτοκίνητα (HEV) κατέχουν πλέον το 51,2% των πωλήσεων, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) έφτασαν το 9,9%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο. Αντίθετα, τα ηλεκτρικά (BEV) μειώθηκαν στο 5,3%, από 6,3% πέρυσι.

Πτώση στη βενζίνη, σταθερό το πετρέλαιο

Τα βενζινοκίνητα αυτοκίνητα συνέχισαν να υποχωρούν, πέφτοντας στο 25,6% από το 32,5% του 2024. Τα πετρελαιοκίνητα παρέμειναν σταθερά στο 4,6%. Αντίθετα, το υγραέριο (LPG) ανέβηκε στο 3,4%, ενώ το φυσικό αέριο δεν κατέγραψε καθόλου πωλήσεις.

SUV, πολυτελή και σπορ

Τα SUV κυριαρχούν στην ελληνική αγορά με μερίδιο 69,5% τον Αύγουστο, ενώ στο οκτάμηνο διατηρούνται στο 62%. Τα πολυτελή SUV της κατηγορίας D (μεγάλα Sport Utility Vehicles) σημείωσαν άνοδο, αγγίζοντας το 7,1%. Τα σπορ μοντέλα εμφανίστηκαν πιο δυναμικά, αν και παραμένουν χαμηλά, με μερίδιο 0,3%.

Συγκρίσεις με πέρυσι και τον Ιούλιο

Αύγουστος 2024: 8.149 αυτοκίνητα → φέτος 8.192 (+0,5%).

Ιούλιος 2025: 13.606 αυτοκίνητα → Αύγουστος χαμηλότερα λόγω εποχικότητας.

Ιαν.–Αύγ. 2024: 98.374 αυτοκίνητα → φέτος 99.960 (+1,6%).