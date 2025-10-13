Τιμές καυσίμων: Από τη Λιβύη ως το Χονγκ Κονγκ ποιος πληρώνει πιο ακριβά;

Στα αυτοκίνητα και την οδήγηση πάντα υπήρχε (και θα υπάρχει) μία ερώτηση στο θέμα συζήτησης όλων των μοντέλων: Ποιο καίει λιγότερο; Η αγορά αυτοκινήτου έχει ακριβύνει, η ασφάλιση έχει εκτοξευθεί, και οι τιμές των καυσίμων πιέζουν τα νοικοκυριά. Ειδικά στην Ευρώπη, η βενζίνη είναι εδώ και καιρό ένα από τα πιο ακριβά προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου παραδοσιακά η βενζίνη θεωρείται «φθηνή», η μέση τιμή τον Μάιο του 2025 ήταν περίπου 0,85 €/λίτρο. Μπορεί να μην είναι η χαμηλότερη στον κόσμο, αλλά συγκριτικά με την Ευρώπη είναι σχεδόν η μισή..Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι σε ορισμένες χώρες η βενζίνη ξεπερνά τα 3 €/λίτρο, ενώ σε άλλες δεν φτάνει ούτε τα 0,03 €/λίτρο.

Pixabay

Χονγκ Κονγκ – ο «πρωταθλητής» της ακριβής βενζίνης

Εάν οι οδηγοί στις ΗΠΑ θεωρούν το 1 €/λίτρο ακριβό, ας ρίξουν μια ματιά στο Χονγκ Κονγκ. Εκεί, η τιμή της βενζίνης αγγίζει τα 3,20 €/λίτρο, την υψηλότερη στον πλανήτη. Το νούμερο αυτό είναι σχεδόν 1 € περισσότερο από την τιμή της Ισλανδίας (περίπου 2,20 €/λίτρο), που έχει τη δεύτερη θέση στη λίστα.

Γιατί γίνεται αυτό;

Το Χονγκ Κονγκ δεν διαθέτει καθόλου τοπικά διυλιστήρια. Όλα τα καύσιμα εισάγονται, με τεράστια κόστη μεταφοράς, ασφάλισης και γης. Επιπλέον, οι φόροι είναι υψηλοί και η αγορά ιδιαίτερα περιορισμένη. Με τέτοιες τιμές, είναι λογικό ότι το Tesla Model 3 είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα της περιοχής — ενώ μεγάλα pick-up με κινητήρες V8 ε οικονομική αυτοκτονία.

Λιβύη και Ιράν – εκεί που γεμίζεις ρεζερβουάρ με… κέρματα

Στον αντίποδα βρίσκονται χώρες όπως η Λιβύη και το Ιράν, όπου οι τιμές είναι ασύλληπτα χαμηλέςΛιβύη: περίπου 0,025 €/λίτρο Ιράν: περίπου 0,028 €/λίτρο

Για να το καταλάβουμε καλύτερα: Ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων θα γέμιζε μόλις 1,50€ στη Λιβύη, δηλαδή λιγότερο από ένα μπουκάλι νερό.



Αυτό συμβαίνει γιατί τα καύσιμα είναι βαριά επιδοτούμενα από το κράτος. Η Λιβύη διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου και μπορεί να παράγει σε πολύ χαμηλό κόστος. Σκοπός των επιδοτήσεων είναι να κάνουν το καύσιμο προσιτό στους πολίτες.

Ωστόσο, οι χαμηλές τιμές προκαλούν λαθρεμπόριο και ελλείψεις, αφού πολλοί μεταπωλούν το καύσιμο σε πολλαπλάσια τιμή. Παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στο Ιράν, όπου οι επιδοτήσεις κοστίζουν δισεκατομμύρια στο κράτος, αλλά δεν φτάνουν πάντα στον καταναλωτή.

Ο κανόνας του πλούτου και η αμερικανική εξαίρεση

Αν κοιτάξουμε συνολικά τον παγκόσμιο χάρτη των τιμών, διαπιστώνουμε έναν καθαρό κανόνα: Οι πλούσιες χώρες πληρώνουν ακριβότερα καύσιμα. Οι φτωχότερες τα απολαμβάνουν φθηνότερα, συνήθως μέσω επιδοτήσεων. Αν και ανήκουν στις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου, οι τιμές βενζίνης εκεί είναι χαμηλότερες από κάθε άλλη δυτική χώρα. Αυτό οφείλεται σε δύο βασικούς παράγοντες:

Ο ομοσπονδιακός φόρος καυσίμων δεν έχει αυξηθεί πάνω από 30 χρόνια,

Η αμερικανική αγορά διαθέτει τεράστια αγοραστική δύναμη και εγχώρια παραγωγή.

Ακόμα κι έτσι, οι διαφορές εντός των ΗΠΑ είναι μεγάλες. Πολιτείες όπως η Καλιφόρνια ή η Χαβάη φτάνουν πάνω από 1,10 €/λίτρο, ενώ το Τέξας ή το Μισισίπι, μένουν κοντά στα 0,70 €/λίτρο.

Πού βρισκόμαστε στην Ευρώπη και στην Ελλάδα

Στην Ευρώπη, η εικόνα είναι πιο ομοιογενής αλλά όχι λιγότερο “επώδυνη”. Οι περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης κινούνται μεταξύ 1,60 € και 1,90 €/λίτρο για την αμόλυβδη 95. Η Ελλάδα παραμένει από τις πιο ακριβές της ηπείρου, με τιμές περίπου 1,75 – 1,76 €/λίτρο (Οκτώβριος 2025).

Ενδεικτικά:

Χώρα Τιμή αμόλυβδης (€/λίτρο) Σχόλια

Ελλάδα 1,75 – 1,76 Από τις υψηλότερες στην ΕΕ

Γαλλία 1,73 Σταθερά υψηλοί φόροι CO₂

Ιταλία 1,72 Παρόμοια με Γαλλία

Γερμανία 1,72 Μεγάλη φορολογική συμμετοχή

Ολλανδία 1,96 Από τις ακριβότερες τιμές στην Ευρώπη

Δανία 1,94 Περιβαλλοντικά τέλη και υψηλός ΦΠΑ

Τσεχία 1,41 Κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Ουγγαρία 1,50 Ελαφρώς φθηνότερα λόγω επιδοτήσεων

Βουλγαρία 1,22 Από τις φθηνότερες της ΕΕ

Για το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή στην Ελλάδα είναι γύρω στα 1,55 €/λίτρο, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη κυμαίνεται από 1,40 έως 1,70 €/λίτρο.

Γιατί η βενζίνη είναι τόσο ακριβή στην Ελλάδα;

Το ερώτημα αυτό επανέρχεται διαρκώς — και δικαιολογημένα.Η απάντηση όμως δεν είναι μία· είναι συνδυασμός πολλών παραγόντων:

1. Οι φόροι κάνουν τη διαφορά

Περισσότερο από το 55–60 % της τελικής τιμής στην Ελλάδα είναι φόροι:

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης + ΦΠΑ. Δηλαδή, από κάθε 1,76 € στο πρατήριο, περίπου 1 € πηγαίνει απευθείας στο Δημόσιο.

2. Εξάρτηση από εισαγωγές

Η Ελλάδα δεν διαθέτει επαρκή παραγωγή πετρελαίου, και ό,τι χρησιμοποιεί για καύσιμα προέρχεται από εισαγωγές και διύλιση. Αυτό σημαίνει ότι επηρεαζόμαστε άμεσα από τις διεθνείς τιμές και τα κόστη μεταφοράς.

3. Μεταφορικά, ασφάλιση, αποθήκευση

Η διακίνηση καυσίμων μέσα στη χώρα (ειδικά στα νησιά) έχει υψηλό κόστος. Αυτά τα κόστη ενσωματώνονται στην τελική τιμή, συχνά με μεγάλες διαφορές μεταξύ περιοχών.

4. Ευρωπαϊκές πολιτικές & περιβαλλοντικοί φόροι

Η ΕΕ επιβάλλει φόρους εκπομπών CO₂, τέλη ενέργειας και ποσοστώσεις ανανεώσιμων καυσίμων, τα οποία προστίθενται στην τιμή.

Είναι μέτρα υπέρ της «πράσινης μετάβασης», αλλά στην πράξη ακριβαίνουν το λίτρο.



5. Περιορισμένες δυνατότητες επιδότησης

Σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Ελλάδα έχει περιορισμένα δημοσιονομικά περιθώρια για κρατικές επιδοτήσεις. Έτσι, όταν αυξάνονται οι διεθνείς τιμές, το κόστος μετακυλίεται πιο άμεσα στους καταναλωτές.

INTIME

Ναι, η Ελλάδα έχει ακριβά καύσιμα — όχι όμως γιατί υπάρχει “αισχροκέρδεια” σε κάθε στάδιο, αλλά γιατί το κόστος «φορτώνεται» από πολλούς παράγοντες. Διεθνείς τιμές, μεταφορικά, φόροι, πολιτικές αποφάσεις και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις. Την ίδια ώρα, χώρες με τοπική παραγωγή (όπως η Νορβηγία ή η Λιβύη) ή ισχυρές επιδοτήσεις (όπως το Ιράν) βλέπουν τιμές που για μας μοιάζουν εξωπραγματικά χαμηλές. Έτσι, όσο δεν αλλάζει το ενεργειακό μας μείγμα και η φορολογική πολιτική, το “γεμάτο ρεζερβουάρ” στην Ελλάδα θα συνεχίσει να πονάει — και να κοστίζει περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.