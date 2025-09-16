Πόσο κοστίζει να οδηγείς ηλεκτρικό στην Ελλάδα το 2025 – EV vs Βενζίνη: Τα κρυφά κόστη

Ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο ή βενζίνη; Για να σε βοηθήσω σου φτιάχνω μία πλήρη σύγκριση κόστους για Ελλάδα και Ευρώπη με ρεαλιστικά παραδείγματα.

Στις περισσότερες χώρες της Δυτικής και Βόρειας Ευρώπης, αν φορτίζεις στο σπίτι, ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο κοστίζει αισθητά λιγότερο ανά 100 χλμ. από ένα βενζινοκίνητο. Με δημόσια ταχυφόρτιση (DC), το πλεονέκτημα μειώνεται ή και εξαφανίζεται σε χώρες με ακριβό ρεύμα και σχετικά φθηνά καύσιμα. Στην Ελλάδα, το ηλεκτρικό είναι… καθαρά οικονομικό αν έχεις οικιακή φόρτιση (ή στο χώρο εργασίας σου). Το οικονομικό προφίλ συμπληρώνουν η ασφάλιση, η συντήρηση και η τιμή αγοράς (με τη βοήθεια επιδοτήσεων και προσφορών).

Γιατί η χρονιά του 2025 είναι «διαφορετική»

Μετά την ενεργειακή κρίση 2022–2023, οι τιμές του ηλεκτρισμού στα νοικοκυριά σταθεροποιήθηκαν σε επίπεδα υψηλότερα της προ κρίσης περιόδου, αλλά χωρίς τα έντονα σκαμπανεβάσματα του 2022. Τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για το β’ εξάμηνο του 2024 δείχνουν μέσο κόστος ~€28,7/100 kWh στην ΕΕ, με ελαφρές αποκλίσεις ανά χώρα. Όσο για τα καύσιμα οι εβδομαδιαίες τιμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής («Weekly Oil Bulletin») παραμένουν σημαντικά πάνω από τα προ-2022 επίπεδα στις περισσότερες χώρες.

Πώς συγκρίνουμε βενζίνη με ρεύμα

Για να δούμε τι «συμφέρει», συγκρίνουμε κόστος ανά 100 χλμ.: Θερμικός κινητήρας (βενζίνη): 6,5 L/100 km ως ρεαλιστική μέση κατανάλωση μεσαίας κατηγορίας. Κόστος/100 km = τιμή βενζίνης (€/L) × 6,5. Ηλεκτρικός κινητήρας (EV): 17 kWh/100 km ως ρεαλιστική μεικτή κατανάλωση ενώ σύγχρονου C-segment.

Οικιακή φόρτιση: Κόστος/100 km = οικιακή τιμή (€/kWh) × 17.

Δημόσια ταχυφόρτιση (DC): Κόστος/100 km = DC τιμή (€/kWh) × 17.

Τα στοιχεία για βενζίνη προέρχονται από το Weekly Oil Bulletin (ΕΕ, εβδομαδιαία). Για οικιακό ρεύμα από τη Eurostat (ανά 100 kWh, με φόρους). Για δημόσια DC τιμές χρησιμοποιούμε εύρος από ανεξάρτητες συγκρίσεις/δοκιμές, γιατί οι τιμές ποικίλλουν έντονα ανά πάροχο, συνδρομή και «ad-hoc» χρέωση.

Προσοχή πριν ξεκινήσεις να στέλνεις mail για… μαγειρέματα σου θυμίζω: Δεν «κλειδώνουμε» σε ένα μοντέλο ή μια τιμή. Ο οδηγός του SUV 2 τόνων δεν καταναλώνει εέργεια (καύσιμο ή ρεύμα) όσο ένα μικρομεσαίο hatchback. Οι παρακάτω αριθμοί είναι ενδεικτικοί και σκοπό έχουν να δείξουν τάσεις και όχι να υποκαταστήσουν τον δικό σου υπολογισμό.

Τρεις βασικοί κανόνες που (σχεδόν) δεν σπάνε

Σπίτι vs Δημόσια φόρτιση: Η οικιακή κιλοβατώρα είναι σχεδόν πάντα φθηνότερη από τη δημόσια.. Ιδιαίτερα με ταχυφορτιστές το κόστος/100 km μπορεί να πλησιάσει αυτό της βενζίνης, ειδικά σε χώρες με ακριβό ρεύμα.

Η τιμή της βενζίνης κινείται με τα διεθνή νέα (γεωπολιτική, OPEC κ.λπ.), άρα μεταβάλλεται πιο απότομα από το οικιακό ρεύμα που ρυθμίζεται εθνικά.

Η ετήσια συντήρηση ενός EV είναι συνήθως χαμηλότερη (λιγότερα κινούμενα μέρη, χωρίς λάδια/ιμάντες και λοιπά αναλώσιμα), όμως οι τιμές επισκευής μπαταριών/ηλεκτρονικών μπορεί να ροκανίσουν μέρος του οφέλους — ειδικά όπου η αγορά EV είναι μικρή και τα συνεργεία λιγότερα.

Η εικόνα ανά χώρα – παραδείγματα με απλές πράξεις

Για κάθε χώρα δίνουμε ενδεικτικά «κουτάκια» κόστους/100 km με βάση τις τυπικές τιμές βενζίνης και ρεύματος που είχαμε/έχουμε το 2025. Οι τιμές καυσίμων αλλάζουν κάθε εβδομάδα και του ρεύματος ανά εξάμηνο.

Ελλάδα

Βενζίνη: στην περιοχή των ~€2,0/L (συχνά 1,95–2,10, με εβδομαδιαίες διακυμάνσεις) → ~€13/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ρεύμα ~€0,27–0,31/kWh → ~€4,6–5,3/100 χλμ. EV DC: τυπικά €0,60–0,75/kWh ή και ~€10,2–12,8/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Στην Ελλάδα το ηλεκτρικό αυτοκίνητο σου κάνει μεγαλύτερη οικονομία με οικιακή φόρτιση. Αν βασίζεσαι σε DC, η διαφορά με τη βενζίνη μικραίνει. Οι επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος που εφαρμόστηκαν επανειλημμένα από το 2021–2024 βοήθησαν τη βιωσιμότητα της οικιακής φόρτισης.

Γερμανία

Βενζίνη: ~€1,8–1,95/L → ~€11,7–12,7/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,38–0,42/kWh → ~€6,5–7,1/100 χλμ.EV DC: €0,69–0,79/kWh (χωρίς συνδρομή) → ~€11,7–13,4/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Tο πλεονέκτημα υπάρχει με οικιακή φόρτιση, αλλά δεν είναι θεαματικό. Mε DC το κόστος φτάνει αυτό της… βενζίνης. Προγράμματα/συνδρομές μειώνουν αρκετά το DC, ενώ η «ad-hoc» φόρτιση στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να είναι έως και 62% ακριβότερη από τιμές με σύμβαση.

Ισπανία

Βενζίνη: ~€1,6–1,8/L → ~€10,4–11,7/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,23–0,28/kWh → ~€3,9–4,8/100 χλμ. EV DC: Συχνά χαμηλότερο από της κεντρικής Ευρώπης, αλλά παρουσιάζει εύρος· με €0,50–0,70/kWh → ~€8,5–11,9/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Πρακτικά η Ισπανία, με σχετικά ανταγωνιστικό οικιακό ρεύμα, είναι από τα πιο «EV-friendly» σενάρια κόστους.

Σουηδία

Βενζίνη: Έχει συχνά υψηλή φορολογία στα καύσιμα → ~€1,9–2,1/L → ~€12,4–13,7/100 χλμ.

EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,25–0,35/kWh (ανάλογα με συμβόλαιο/περιοχή) → ~€4,3–6,0/100 χλμ. EV DC: €0,60–0,90/kWh → ~€10,2–15,3/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Στη Σουηδία το σπίτι είναι η φτηνή επιλογή, το DC λειτουργεί ως «πανάκεια ταξιδιού», όχι ως φθηνή ρουτίνα.

Γαλλία

Βενζίνη: ~€1,75–1,9/L → ~€11,4–12,4/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,24–0,30/kWh → ~€4,1–5,1/100 χλμ. EV DC: Συνήθως €0,50–0,75/kWh → ~€8,5–12,8/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Με τη «γαλλική» οικιακή κιλοβατώρα το EV βγαίνει πειστικά φθηνότερο· με DC, το όφελος υπάρχει, αλλά εξαρτάται από τον πάροχο/συνδρομή.

Ιταλία

Βενζίνη: ~€1,9–2,1/L → ~€12,4–13,7/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,30–0,36/kWh → ~€5,1–6,1/100 χλμ. EV DC: €0,65–0,85/kWh → ~€11,1–14,5/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Η οικιακή φόρτιση δίνει καθαρό πλεονέκτημα, ενώ η φόρτιση μέσω DC χάνει μέρος του πλεονεκτήματος. (Η ιταλική αγορά DC έχει σημαντικό εύρος τιμών και ισχυρή παρουσία παρόχων ανάμεσα στις εταιρίες.)

Πορτογαλία

Βενζίνη: ~€1,8–2,0/L → ~€11,7–13,0/100 χλμ. EV Φόρτιση στο σπίτι: Οικιακό ~€0,28–0,34/kWh → ~€4,8–5,8/100 χλμ. EV DC: €0,60–0,80/kWh → ~€10,2–13,6/100 χλμ.

Τι σημαίνει: Παρόμοιο προφίλ με Ελλάδα/Ιταλία, όπου έχουμε νίκη στην οικιακή φόρτωση, «ντέρμπι» με DC.

Πέρα από το καύσιμο/ρεύμα: Τιμή αγοράς, ασφάλιση, συντήρηση

Το 2025 τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα παραμένουν ακριβότερα στην αγορά από τα ισοδύναμα θερμικά, αν και το χάσμα μικραίνει με πιέσεις τιμών και νέα ασιατικά μοντέλα. Το αν «βγαίνει οικονομικό» ένα EV εξαρτάται από: Πόσα χλμ. κάνεις (όσο περισσότερα, τόσο γρηγορότερη απόσβεση), Αν έχεις οικιακή φόρτιση, Το resale value στην αγορά σου (σε ορισμένες αγορές η μεταπωλητική αξία EV πιέστηκε το 2024–2025).

Ασφάλιση

Σε αγορές με χαμηλές πωλήσεις ηλεκτρικών μοντέλων, τα ασφάλιστρα είναι συχνά υψηλότερα για επισκευές μπαταρίας/ηλεκτρονικών, περιορισμένο δίκτυο συνεργείων. Όσο η αγορά ωριμάζει και αυξάνεται το repair capacity, η διαφορά μειώνεται.

Συντήρηση

Εδώ το EV κερδίζει «στα σημεία» με λιγότερα κινούμενα μέρη, χωρίς λάδια/φίλτρα, με φρένα που χάρη στην ανάκτηση φθείρονται λιγότερο στην πόλη. Μεγάλο κόστος υπάρχει αν συμβεί ζημιά σε μπαταρία/ηλεκτρονικά εκτός εγγύησης — αλλά αυτό δεν είναι συχνό περιστατικό σε σωστά συντηρημένα οχήματα. Συνολικά, σε ορίζοντα 5–7 ετών, η συντήρηση/αναλώσιμα ενός EV τείνουν να είναι χαμηλότερα από ενός θερμικού.

Ταξίδια και ηλεκτροκίνηση: Το «πλάνο» είναι μέρος του παιχνιδιού

Στην καθημερινή μετακίνηση στην πόλη, το EV θριαμβεύει: Με φόρτιση στο σπίτι ορίζεις την κατανάλωση σπίτι/δουλειά και ξεχνάς πρατήρια. Στο ταξίδι, όμως, χρειάζεται προγραμματισμός.

Διαδρομή vs φόρτιση: Να ξέρεις πού υπάρχουν ταχυφορτιστές (150–350 kW), τι χρεώνουν, αν χρειάζεται εφαρμογή/κάρτα.

Χρόνος στάσης: 15–30 λεπτά για +200–300 km είναι τυπικό σε σύγχρονα EVs, αν ο φορτιστής αποδίδει και η μπαταρία είναι προθερμασμένη.

Κόστος DC: Χωρίς συνδρομή/συμβόλαιο, μπορεί να πληρώσεις έως και ~60% παραπάνω από το «κλειδωμένο» τιμολόγιο — ειδικά σε αυτοκινητοδρόμους.

Οι υποδομές βελτιώνοται γρήγορα: Η Ευρώπη πέρασε το ~1 εκατ. δημόσιους φορτιστές το 2024 (+35% ετησίως), αλλά μόνο ~1 στους 8 είναι ταχυφορτιστής (DC) — άρα υπάρχει δρόμος, ιδιαίτερα για διαδρομές μεγάλων αποστάσεων.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για τον οδηγό στην Ελλάδα;

Αν κάνεις πολλά χλμ./έτος (π.χ. >12–15 χιλ.), ένα EV με οικιακή φόρτιση θα «βγάλει» διαφορά εκατοντάδων ευρώ/έτος έναντι βενζίνης. Αν δεν έχεις θέση/ρεύμα για φόρτιση στο σπίτι και βασίζεσαι σε DC, η οικονομία είναι μικρότερη δεδομένη. Η σταθερότητα του οικιακού ρεύματος έναντι των καυσίμων (που κουνιούνται με διεθνείς εξελίξεις) είναι σημαντικό πλεονέκτημα — αλλά προϋποθέτει καλό συμβόλαιο/ωράρια (π.χ. νυχτερινό).

Η απάντηση είναι «ναι, αλλά…»

Ναι, το 2025 τα ηλεκτρικά είναι συνολικά φθηνότερα στη χρήση στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες όταν φορτίζεις στο σπίτι. Όχι πάντα όταν βασίζεσαι σε δημόσια ταχυφόρτιση, όπου τα τιμολόγια μπορούν να φέρουν ισοπαλία με τη βενζίνη — ειδικά σε χώρες με ακριβό ηλεκτρικό ρεύμα.

Για την τελική απόφαση, εκτός από την τιμή αγοράς, δες: τα χλμ./έτος, αν έχεις οικιακή φόρτιση, τα ασφάλιστρα στην αγορά σου και την αξία μεταπώλησης.

Mini-FAQ

Πόσο κοστίζει να φορτίσω 100 χλμ. στην Ελλάδα; Με οικιακή τιμή ~€0,29/kWh: ~€5/100 χλμ. Με DC ~€0,70/kWh: ~€12/100 χλμ. (17 kWh/100 km).

Πληρώνω λιγότερα στα service με ένα ηλεκτρικό; Συνήθως ναι — λιγότερα αναλώσιμα και κινούμενα μέρη.