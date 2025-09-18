Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Νέα τεχνολογία μπαταριών δίνει 800 χιλιόμετρα με μόλις 12 λεπτά φόρτισης

Οι μπαταρίες των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αποτελούν το μεγαλύτερο «στοίχημα» της αυτοκινητοβιομηχανίας για τα επόμενα χρόνια, καθώς η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης παραμένουν οι δύο βασικοί παράγοντες που καθορίζουν την αποδοχή τους από το κοινό. Νέα έρευνα από την Κορέα φέρνει μια ανατρεπτική λύση, ανοίγοντας τον δρόμο για μπαταρίες που μπορούν να προσφέρουν ταξίδια 800 χιλιομέτρων με μόλις 12 λεπτά φόρτισης. Αν αυτό το επίτευγμα περάσει από τα εργαστήρια στην παραγωγή, θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της ηλεκτροκίνησης.

Οι δενδρίτες ως εμπόδιο

Η πρόοδος βασίζεται σε μια διαφορετική αρχιτεκτονική μπαταρίας, τη λεγόμενη μπαταρία λιθίου-μετάλλου. Σε αντίθεση με τις κλασικές μπαταρίες ιόντων λιθίου που χρησιμοποιούνται σήμερα, αυτές αντικαθιστούν τον γραφίτη στο ηλεκτρόδιο με καθαρό λίθιο. Η αλλαγή αυτή αυξάνει θεαματικά την ενεργειακή πυκνότητα, δηλαδή την ποσότητα ενέργειας που αποθηκεύεται σε σχέση με το βάρος, προσφέροντας μεγαλύτερη αυτονομία χωρίς αύξηση μεγέθους ή βάρους. Ωστόσο, μέχρι τώρα υπήρχε ένα σοβαρό εμπόδιο: οι δενδρίτες.

Όπως διαβάζουμε στο Live Science οι δενδρίτες είναι κρυσταλλικές δομές που σχηματίζονται κατά τη φόρτιση στην επιφάνεια του λιθίου, με αποτέλεσμα να μειώνουν σταδιακά την απόδοση και να αυξάνουν τον κίνδυνο βραχυκυκλώματος. Το πρόβλημα αυτό γινόταν εντονότερο με τη γρήγορη φόρτιση, ακυρώνοντας έτσι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας. Η κορεατική ομάδα βρήκε τη λύση σε έναν νέο τύπο υγρού ηλεκτρολύτη, ο οποίος καταστέλλει τον σχηματισμό των δενδριτών και επιτρέπει ομοιόμορφη απόθεση των ιόντων στην άνοδο.

Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των δοκιμών

Στα πειράματα, οι ερευνητές κατάφεραν να φορτίσουν μια μπαταρία από 5% σε 70% μέσα σε 12 λεπτά, με το ίδιο αποτέλεσμα να επαναλαμβάνεται σε περισσότερους από 350 κύκλους φόρτισης. Σε εκδοχή μεγαλύτερης χωρητικότητας, η φόρτιση έφτασε το 80% σε 17 λεπτά και παρέμεινε σταθερή για 180 κύκλους. Το εντυπωσιακό είναι ότι η διάρκεια ζωής αυτών των μπαταριών μπορεί να ξεπεράσει τα 300.000 χιλιόμετρα χρήσης, ανοίγοντας τον δρόμο για ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα συνδυάζουν μεγάλη αυτονομία με γρήγορη φόρτιση και μακροχρόνια αντοχή.

Το επίτευγμα αυτό δεν είναι απλώς ένα βήμα προόδου. Οι μπαταρίες λιθίου-μετάλλου θεωρούνται το «ιερό δισκοπότηρο» της τεχνολογίας για την αποθήκευση ενέργειας. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο σχηματίζονται οι δενδρίτες και η ανακάλυψη μιας λύσης για την καταστολή τους φέρνουν πιο κοντά την εμπορική αξιοποίηση.

Αν και απομένει δρόμος μέχρι την παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα, η συγκεκριμένη μελέτη επιβεβαιώνει ότι η επόμενη γενιά ηλεκτρικών αυτοκινήτων δεν θα περιορίζεται πλέον σε αργές φορτίσεις ή περιορισμένη αυτονομία. Αντίθετα, θα μπορεί να προσφέρει εμπειρία χρήσης συγκρίσιμη ή και ανώτερη από τα παραδοσιακά οχήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η μελέτη δημοσιεύεται στο περιοδικό Nature Energy.