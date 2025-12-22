Ηλεκτρικό αυτοκίνητο και φόρτιση στο σπίτι: Χρόνοι, ισχύς και επιλογές

Η φόρτιση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου στο σπίτι αποτελεί ένα από τα βασικά ερωτήματα για όσους ενδιαφέρονται για την ηλεκτροκίνηση. Μπορεί η αυτονομία και οι επιδόσεις να κυριαρχούν στις συζητήσεις, όμως στην πράξη αυτό που απασχολεί περισσότερο τον οδηγό είναι πόση ώρα χρειάζεται για να φορτίσει το όχημα και τι δυνατότητες προσφέρει η ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού. Η απάντηση εξαρτάται από τον τύπο της πρίζας, την ισχύ της γραμμής και το αν έχει γίνει κάποια αναβάθμιση από ηλεκτρολόγο.

Φθηνότερη η φόρτιση στο σπίτι - Οι επιλογές

Σε κάθε περίπτωση, η φόρτιση στο σπίτι παραμένει η πιο οικονομική λύση. Με την κιλοβατώρα να κοστίζει περίπου 0,16 ευρώ σε πράσινο τιμολόγιο, μια πλήρης φόρτιση σπάνια ξεπερνά τα 10 ευρώ. Αυτός είναι και ο λόγος που οι περισσότεροι οδηγοί ηλεκτρικών αυτοκινήτων επιλέγουν να φορτίζουν κυρίως στο σπίτι και να χρησιμοποιούν τους δημόσιους φορτιστές μόνο συμπληρωματικά.

Η πιο απλή επιλογή είναι η φόρτιση μέσω κοινής πρίζας σούκο, χωρίς καμία αλλαγή στην υπάρχουσα εγκατάσταση. Τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παραδίδονται με φορτιστή που συνδέεται απευθείας σε απλή πρίζα, καθώς και με καλώδιο Type 2 για wallbox ή δημόσιους φορτιστές. Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 2,4 kW, δηλαδή περίπου 10A, με τις πραγματικές αποδόσεις να είναι ελαφρώς χαμηλότερες λόγω απωλειών.

Για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο με μπαταρία 60 kWh, η πλήρης φόρτιση μέσω απλής πρίζας απαιτεί περισσότερο από ένα 24ωρο. Ωστόσο, στην καθημερινότητα αυτό σπάνια αποτελεί πρόβλημα. Ένα βραδινό φόρτισμα 10 έως 12 ωρών μπορεί να προσφέρει το 40 με 50% της χωρητικότητας της μπαταρίας, δηλαδή περίπου 24 με 25 kWh. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε πάνω από 200 χιλιόμετρα αστικής μετακίνησης ή περισσότερα από 150 χιλιόμετρα σε αυτοκινητόδρομο, ανάλογα με το όχημα και τις συνθήκες.

Για όσους θέλουν ταχύτερη φόρτιση στο σπίτι, η λύση περνά υποχρεωτικά από αναβάθμιση της ηλεκτρικής γραμμής. Η πιο συνηθισμένη παρέμβαση είναι η δημιουργία ξεχωριστής γραμμής με υποπίνακα, συνδεδεμένη απευθείας με την κεντρική παροχή. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η ασφάλεια και επιτρέπεται μεγαλύτερο φορτίο, ανεβάζοντας την ισχύ φόρτισης από τα 2,4 kW στα 3,7 kW, δηλαδή από 10A στα 16A.

Σε μονοφασικό ρεύμα, η εγκατάσταση βιομηχανικής μπλε πρίζας θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες λύσεις, ενώ η ίδια ισχύς μπορεί να επιτευχθεί και με wallbox αντίστοιχων προδιαγραφών. Για ισχύ μεγαλύτερη από τα 3,7 kW απαιτείται πάντα έλεγχος της γραμμής από επαγγελματία, ώστε να διαπιστωθεί αν η εγκατάσταση μπορεί να υποστηρίξει το αυξημένο φορτίο με ασφάλεια.

Στην περίπτωση τριφασικού ρεύματος, οι δυνατότητες αυξάνονται σημαντικά. Με την εγκατάσταση βιομηχανικής πρίζας ή wallbox στα 16A, η ισχύς φόρτισης φτάνει τα 11 kW. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 4 με 5 ώρες η μπαταρία μπορεί να είναι σχεδόν πλήρης, καθιστώντας τη φόρτιση γρήγορη και πρακτική ακόμα και για απαιτητική καθημερινή χρήση.

Όσον αφορά το κόστος, αυτό διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και τον χώρο φόρτισης. Ένας φορητός φορτιστής κοστίζει συνήθως από 150 έως 400 ευρώ, ενώ ένα wallbox κυμαίνεται από 350 έως 600 ευρώ. Σε αυτά πρέπει να προστεθεί και το κόστος εργασίας του ηλεκτρολόγου για την αναβάθμιση της γραμμής ή την εγκατάσταση, που κατά μέσο όρο υπολογίζεται γύρω στα 300 ευρώ, με διαφοροποιήσεις ανάλογα με την περίπτωση.

Για όσους φορτίζουν σε περισσότερα από ένα σημεία, όπως σπίτι και εξοχικό, ένας ποιοτικός φορητός φορτιστής σε συνδυασμό με βιομηχανικές πρίζες συχνά αποδεικνύεται πιο ευέλικτη και οικονομική λύση από την εγκατάσταση πολλών wallbox.