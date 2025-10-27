Δωρεάν οικιακή φόρτιση από τη Volvo

Η Volvo Cars προσφέρει στους Σουηδούς πελάτες ηλεκτρική ενέργεια χωρίς χρέωση για ένα έτος, ώστε να φορτίζουν τα νέα τους αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα στο σπίτι, με το λανσάρισμα της πρωτοβουλίας της για δωρεάν φόρτιση.

Η σουηδική εταιρεία ενέργειας Vattenfall, συμπράττει με τη Volvo για να υλοποιήσει την προσφορά, η οποία στοχεύει να κάνει τη μετάβαση στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα πιο ελκυστική και προσβάσιμη σε περισσότερους πελάτες. Από τον Φεβρουάριο του 2026, οι αγοραστές νέων ηλεκτρικών Volvo στη Σουηδία θα επωφελούνται από δωρεάν οικιακή φόρτιση με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για ένα έτος, έχοντας τη δυνατότητα να διανύσουν έως και 25.000 χλμ. Η προσφορά ισχύει άμεσα για ιδιώτες, είτε αγοράσουν είτε μισθώσουν το αυτοκίνητό τους.

Οι πελάτες θα μπορούν να επωφεληθούν από την προσφορά συνάπτοντας σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με τη Vattenfall, και με χρήση της λειτουργίας έξυπνης φόρτισης του Volvo Cars app, όταν είναι διαθέσιμη. Η έξυπνη φόρτιση υποστηρίζει ενεργά το ηλεκτρικό δίκτυο, επιλέγοντας φόρτιση σε ώρες με χαμηλότερο κόστος και με μειωμένες εκπομπές CO2. Η εφαρμογή θα παρακολουθεί την κατανάλωση ενέργειας του αυτοκινήτου και θα επιτρέπει στους κατόχους να ελέγχουν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας. Το κόστος για τη φόρτιση του αυτοκινήτου τους θα υπολογίζεται και θα αφαιρείται από τον μηνιαίο λογαριασμό τους στη Vattenfall.

«Ακούμε τους πελάτες μας και, μέσω της προσφοράς δωρεάν φόρτισης, προσβλέπουμε στο να δημιουργούμε αξία για αυτούς και να επιταχύνουμε το συλλογικό μας ταξίδι προς μία πιο έξυπνη και πράσινη κοινωνία», λέει ο Αλεχάντρο Κάστρο Πέρεθ, Αντιπρόεδρος Λύσεων Ενέργειας στη Volvo Cars.

Από τη Σουηδία στον κόσμο

Η εμπειρία από την πρώτη φάση στη Σουηδία θα δημιουργήσει τη βάση για περαιτέρω λανσάρισμα σε παγκόσμιο επίπεδο, με τη Volvo Cars να αναπτύσσει συνεργασίες με άλλους παρόχους βιώσιμης ενέργειας. Το σχέδιο περιλαμβάνει την επέκταση της πρωτοβουλίας στην Ευρώπη και ευρύτερα.

Σημαντική φιλοδοξία αποτελεί η ανάδειξη του οράματος της Volvo Cars για το πώς τα αυτοκίνητα μπορούν να παίξουν ενεργό ρόλο στο μελλοντικό ενεργειακό οικοσύστημα. Όταν η λειτουργία vehicle-to-everything (V2X) διατεθεί το 2026, η Volvo Cars θα επεκτείνει το πρόγραμμα για να συμπεριλάβει μία ειδική προσφορά για αυτοκίνητα που υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση, όπως το EX90. Σε αυτή τη φάση, οι πελάτες θα μπορούν να χρησιμοποιούν την μπαταρία του αυτοκινήτου τους ως επιπλέον πηγή ενέργειας, ώστε, για παράδειγμα, να τροφοδοτούν το σπίτι τους ή να επιστρέφουν ενέργεια επί πληρωμή στο δίκτυο.



Η Volvo Cars και η Vattenfall έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας στη βιώσιμη κινητικότητα. Από κοινού, έχουν εργαστεί για να κάνουν την ηλεκτροκίνηση περισσότερο προσβάσιμη και επιδραστική, μέσω πρωτοβουλιών όπως η εξέλιξη του πρώτου στον κόσμο plug-in υβριδικού με κινητήρα πετρελαίου –του Volvo V60, που παρουσιάστηκε το 2012– καθώς και η παροχή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές από τη Vattenfall στο εργοστάσιο της Volvo Cars, στην Τορσλάντα της Σουηδίας.



«Καλωσορίζουμε θερμά αυτή την πρωτοβουλία της Volvo Cars για την προώθηση ενός μέλλοντος όπου όλοι θα μπορούν να επιλέξουν τρόπους μετακίνησης χωρίς χρήση ορυκτών καυσίμων» λέει ο Μπράνισλαβ Σλάβιτς, Επικεφαλής Πελατών και Λύσεων στη Vattenfall Nordics. Οι δύο εταιρείες μοιράζονται έναν κοινό στόχο: να επιταχύνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και να βοηθήσουν τους πελάτες να εκμεταλλευτούν στο έπακρο τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα, διευκολύνοντας συγχρόνως νέους πελάτες να κάνουν το πέρασμα στην ηλεκτρική οδήγηση.

Η Volvo διαθέτει ήδη στην γκάμα της πέντε αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ενώ ακόμη ένα, το νέο EX60, παρουσιάζεται τον ερχόμενο Ιανουάριο. Επιπλέον, υπάρχει μία ισορροπημένη σειρά από plug-in υβριδικά και ήπια υβριδικά Volvo, για πελάτες που δεν είναι ακόμα έτοιμοι να επιλέξουν ένα αμιγώς ηλεκτρικό.