Κορυφαία διάκριση ασφάλειας για το Volvo EX90

Στον πιο πρόσφατο κύκλο των δοκιμών ασφαλείας του Euro NCAP, το ηλεκτρικό SUV Volvo EX90 απέσπασε τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων, που το τοποθετεί ανάμεσα στα αυτοκίνητα με την υψηλότερη επίδοση αυτό το έτος.

Το Euro NCAP αποτελεί κορυφαίο ανεξάρτητο πρόγραμμα αξιολόγησης της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και βοηθά τους πελάτες να παίρνουν αποφάσεις έχοντας ενημερωθεί για τις επιδόσεις των αυτοκινήτων στην ασφάλεια. Το οικογενειακό SUV, με θέσεις έως και για επτά επιβάτες, πέτυχε ιδιαίτερα υψηλή αξιολόγηση τόσο στην προστασία των ενηλίκων όσο και στην προστασία των παιδιών.

«Η Volvo Cars πρωτοπορεί παραδοσιακά στην ασφάλεια των αυτοκινήτων, και το EX90 είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτής της πρωτοπορίας,, Βασίζεται σε πάνω από 55 χρόνια έρευνας ατυχημάτων σε πραγματικές συνθήκες, η οποία παρέχει πληροφορίες για το πώς να σχεδιάζουμε τα αυτοκίνητά μας, ώστε να ανταποκρίνονται στις κυκλοφοριακές συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι καθημερινά - και όχι μόνο σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα δοκιμών. Αυτά τα αποτελέσματα του Euro NCAP δείχνουν ότι η δέσμευσή μας στην προστασία σε πραγματικές συνθήκες μεταφράζεται σε κορυφαίες επιδόσεις στις ανεξάρτητες δοκιμές ασφαλείας.» λέει η Όσα Χάγκλουντ, επικεφαλής του Κέντρου Ασφαλείας της Volvo Cars.

Με έρευνα και δεδομένα για συγκρούσεις που αφορούν περισσότερα από 50.000 πραγματικά ατυχήματα, στα οποία έχουν εμπλακεί πάνω από 80.000 άνθρωποι, η Volvo Cars είναι σε θέση να αντιλαμβάνεται σε βάθος το πώς μπορεί να βοηθά στην προστασία των ανθρώπων. Σε συνδυασμό με εικονικές και φυσικές δοκιμές, αυτή η τεχνογνωσία τροφοδοτεί την εξέλιξη καινοτομιών ασφαλείας από την εταιρεία. Επιπλέον, συμβάλλει στη θεμελίωση του Προτύπου Ασφαλείας Volvo Cars - ενός εσωτερικού standard που υπερβαίνει κατά πολύ τις επίσημες απαιτήσεις για τις δοκιμές ασφαλείας.

Το EX90 γεννήθηκε έξυπνο, συνδεδεμένο και ηλεκτρικό. Είναι πλήρως εφοδιασμένο με τεχνολογίες παθητικής και ενεργητικής ασφάλειας και σχετικό λογισμικό, τροφοδοτείται από κεντρικό υπολογιστή και αντλεί πληροφορίες από προηγμένους αισθητήρες. Αυτό επιτρέπει στο αυτοκίνητο να επεξεργάζεται δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, να μαθαίνει και να προσαρμόζεται – και χάρη στις ασύρματες (over-the-air) ενημερώσεις, η Volvo Cars μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνει και να αναπτύσσει λειτουργικότητες με την πάροδο του χρόνου.

Το EX90 κάνει χρήση του Safe Space Technology της Volvo Cars, μιας σουίτας ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας που προσαρμόζονται ειδικά σε κάθε μοντέλο και σχεδιάστηκαν για να συνεργάζονται, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπων μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας προηγμένους αισθητήρες, κάμερες και ραντάρ, το αυτοκίνητο κατανοεί το περιβάλλον του, ώστε να προνοεί και να μετριάζει τους δυνητικούς κινδύνους. Σε περίπτωση σύγκρουσης, η εξαιρετικά προηγμένη τεχνολογία συγκράτησης επιβατών, ειδικά προσαρμοσμένη για το EX90, και η διαμόρφωση της δομής του αμαξώματος συμβάλλουν στην προστασία οδηγού και επιβατών.

Ανάμεσα στις λειτουργίες ασφαλείας του EX90 που ξεχωρίζουν είναι το σύστημα ανάλυσης οδηγικής συμπεριφοράς, που διατίθεται επίσης στο ES90. Το σύστημα, που έχει επιλεχθεί από το TIME ως μία από τις καλύτερες εφευρέσεις του 2024, χρησιμοποιεί τεχνολογία εντοπισμού πραγματικού χρόνου για να ανιχνεύσει την κατάσταση του οδηγού και να προσφέρει υποστήριξη όταν χρειάζεται – για παράδειγμα, όταν ένας οδηγός είναι κουρασμένος, αφηρημένος ή δεν διατηρεί πλήρη ικανότητα οδήγησης.

Το EX90 εξοπλίζεται επίσης με σύστημα ανίχνευσης επιβατών που καλύπτει όλη την καμπίνα και συμβάλλει στην αποτροπή της ακούσιας παραμονής ατόμων ή κατοικιδίων στο αυτοκίνητο σε δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες. Προηγμένα ραντάρ μπορούν να ανιχνεύσουν κινήσεις τόσο ανεπαίσθητες όσο η αναπνοή ενός μωρού και να σας προειδοποιήσουν εφόσον είναι αναγκαίο.

Τα πρόσφατα αποτελέσματα προστίθενται στη διαρκώς διευρυνόμενη λίστα διακρίσεων για το EX90, η οποία περιλαμβάνει επίσης το καταξιωμένο βραβείο World Luxury Car που του απονεμήθηκε νωρίτερα φέτος.