Επιτυχία της Volvo στην Ελλάδα για το 2025

Όπως ανακοίνωσε η Volvo Car Hellas, οι συνολικές πωλήσεις της για το 2025 έκλεισαν στις 1.860 μονάδες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά Volvo να αποσπούν μερίδιο 40,4% στο σύνολο των ταξινομήσεων της εταιρείας. Το αντίστοιχο ποσοστό για τα plug-in υβριδικά Volvo ήταν 44,8%. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν 9 στα 10 Volvo που διατέθηκαν το περασμένο έτος στην Ελλάδα μπαίνουν στην πρίζα και μπορούν να κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια καθημερινά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διείσδυση των ηλεκτροκίνητων Volvo στην ελληνική αγορά υπερβαίνει σταθερά τα αντίστοιχα μερίδια επί των πωλήσεων που σημειώνει η Volvo Cars, διεθνώς και στην Ευρώπη. Ενδεικτικά, για το 2025 το ποσοστό των ηλεκτροκίνητων Volvo στο σύνολο των ευρωπαϊκών πωλήσεων της Volvo Cars ήταν 62%, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ αμιγώς ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών.

Volvo EX30

Το 2025, η Volvo κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία των premium ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την τρίτη θέση στην κατηγορία των ηλεκτρικών συνολικά. Οι επιδόσεις αυτές σημειώθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την είσοδο νέων εταιρειών στην ελληνική αγορά, με πορτοφόλιο προσανατολισμένο σε χαμηλότερες κατηγορίες.

Για ακόμη μία χρονιά, η Volvo συνέβαλε τα μέγιστα στη διάδοση της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα: ενώ στο σύνολο των ταξινομήσεων (πλην της Volvo) για το 2025 το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών ήταν 5,7%, στις συνολικές πωλήσεις της Volvo το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 7 φορές μεγαλύτερο. Ιδιαίτερα αναφορά πρέπει να γίνει στην εξαιρετική πορεία του XC60, το οποίο με πωλήσεις 695 μονάδων (αύξηση που υπερβαίνει το 25% σε σύγκριση με το 2024) κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία των μεσαίων SUV.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα πωλήσεων του 2025, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Volvo Car Hellas, Γιοβάνα Γιόβιτς, δήλωσε: «Το 2025 σταθεροποιήσαμε την παρουσία μας στις κορυφαίες θέσεις της κατηγορίας ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σε περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού. Η σταθερή μας ανάπτυξη φανερώνει επίσης ότι οι πελάτες που αναζητούν ποιοτικές λύσεις ηλεκτροκίνησης δείχνουν ισχυρή προτίμηση στα προηγμένα αυτοκίνητα και τις τεχνολογίες της Volvo Cars. Για το 2026, προσβλέπουμε σε ακόμη μεγαλύτερη επιτυχία, με τη βοήθεια και του ολοκαίνουργιου EX60. Το νέο μας μοντέλο επεκτείνει την γκάμα των ηλεκτρικών Volvo στην κατηγορία των μεσαίων SUV όπου παραδοσιακά διαπρέπουμε, όπως δείχνει και η σχετική πρωτιά του XC60 στην ελληνική αγορά το περασμένο έτος.»