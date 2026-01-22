Volvo EX60: Το ηλεκτρικό SUV που αλλάζει τα δεδομένα σε αυτονομία και τεχνολογία

Η Volvo μπαίνει δυναμικά στην πιο εμπορική κατηγορία της ηλεκτροκίνησης με το νέο EX60, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να καλύψει το κενό ανάμεσα στην τεχνολογία αιχμής και την πραγματική καθημερινή χρήση. Τοποθετημένο στην καρδιά της γκάμας, το EX60 δεν απευθύνεται μόνο στους πρώιμους adopters της ηλεκτροκίνησης, αλλά κυρίως σε οικογένειες και επαγγελματίες που θέλουν ένα πλήρες, πρακτικό και αποδοτικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς άγχος αυτονομίας.

Αυτονομία και φόρτιση χωρίς συμβιβασμούς

Το βασικό χαρτί του EX60 είναι ξεκάθαρα η αυτονομία. Στην κορυφαία έκδοση με τετρακίνηση (P12 AWD), η Volvo ανακοινώνει έως 810 χιλιόμετρα με μία φόρτιση, τιμή που το τοποθετεί στην κορυφή της κατηγορίας του και το καθιστά ένα από τα πιο αποδοτικά ηλεκτρικά SUV της αγοράς. Ακόμη και οι πιο «ήπιες» εκδόσεις διατηρούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά νούμερα, με έως 660 χλμ για την P10 AWD και έως 620 χλμ για την πισωκίνητη P6.

Εξίσου σημαντική είναι η ταχύτητα φόρτισης. Το EX60 υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση έως 400 kW, κάτι που στην πράξη μεταφράζεται σε ανάκτηση περίπου 340 χιλιομέτρων μέσα σε μόλις 10 λεπτά. Για πρώτη φορά, η έννοια της στάσης για φόρτιση προσεγγίζει πραγματικά τον χρόνο ενός σύντομου διαλείμματος στον δρόμο.

Νέα πλατφόρμα, νέα φιλοσοφία

Το EX60 είναι το πρώτο μοντέλο που βασίζεται στη νέα αρχιτεκτονική SPA3 της Volvo, μια πλατφόρμα σχεδιασμένη αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η λογική εδώ δεν είναι απλώς η προσαρμογή ενός υπάρχοντος πλαισίου, αλλά η εκ βάθρων σχεδίαση γύρω από την μπαταρία και το λογισμικό. Τεχνολογίες όπως το cell-to-body, το mega casting και οι νέας γενιάς ηλεκτροκινητήρες μειώνουν το βάρος, αυξάνουν την ακαμψία και βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση.

Σημαντικό είναι και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η Volvo αναφέρει ότι το EX60 έχει το χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει καταγράψει ποτέ σε ηλεκτρικό της μοντέλο, συγκρίσιμο με αυτό του μικρότερου EX30, κάτι ιδιαίτερα εντυπωσιακό για ένα SUV αυτής της κατηγορίας.

Σκανδιναβικό design με ουσία

Εξωτερικά, το EX60 ακολουθεί τη σύγχρονη σχεδιαστική ταυτότητα της Volvo, με καθαρές γραμμές, χαμηλό εμπρός μέρος και έντονη αεροδυναμική προσέγγιση. Ο συντελεστής οπισθέλκουσας 0,26 δεν είναι απλώς νούμερο στο χαρτί, αλλά συμβάλλει άμεσα στη μεγάλη αυτονομία.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία είναι γνώριμη: Mίνιμαλ αισθητική, φυσικά υλικά και έμφαση στη λειτουργικότητα. Το επίπεδο δάπεδο και το μεγάλο μεταξόνιο δημιουργούν πραγματικά άνετους χώρους για πέντε επιβάτες και έναν χώρο αποσκευών που καλύπτει τις ανάγκες οικογενειακών μετακινήσεων.

Ψηφιακό οικοσύστημα και τεχνητή νοημοσύνη

Το EX60 είναι ίσως το πιο «ψηφιακό» Volvo μέχρι σήμερα. Το νέο κεντρικό σύστημα HuginCore λειτουργεί ως εγκέφαλος του αυτοκινήτου και υποστηρίζει ένα πλήρως αναβαθμισμένο infotainment.

Για πρώτη φορά σε Volvo, ενσωματώνεται ο βοηθός Gemini της Google, επιτρέποντας φυσική φωνητική επικοινωνία χωρίς αυστηρές εντολές. Παράλληλα, το σύστημα υποστηρίζεται από συνεργασίες με εταιρείες όπως η NVIDIA και η Qualcomm, εξασφαλίζοντας υψηλές επιδόσεις και συνεχή εξέλιξη μέσω over-the-air ενημερώσεων.

Ασφάλεια όπως μόνο η Volvo ξέρει

Η ασφάλεια παραμένει βασικό στοιχείο του DNA της Volvo. Το EX60 εξοπλίζεται με μια πλήρη σουίτα αισθητήρων που παρακολουθούν διαρκώς το περιβάλλον και προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Ξεχωρίζει η νέα ζώνη ασφαλείας πολλαπλής προσαρμογής, μια παγκόσμια καινοτομία που ρυθμίζει δυναμικά το επίπεδο προστασίας ανάλογα με τον σωματότυπο και τη θέση του επιβάτη.

Οι βασικοί νεωτερισμοί του Volvo EX60

• Αυτονομία έως 810 χλμ (WLTP)

• Υπερταχεία φόρτιση 400 kW με 340 χλμ σε 10 λεπτά

• Νέα ηλεκτρική πλατφόρμα SPA3

• Κεντρικό σύστημα HuginCore με OTA αναβαθμίσεις

• Ενσωμάτωση Google Gemini AI

• Premium ηχοσύστημα Bowers & Wilkins με Dolby Atmos

• Χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα για την κατηγορία του

Volvo EX60 Cross Country: το ηλεκτρικό SUV για πιο ανήσυχα πνεύματα

Η έκδοση Cross Country έρχεται να προσθέσει έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα στο EX60, διατηρώντας όλα τα τεχνολογικά και ηλεκτρικά πλεονεκτήματα, αλλά με σαφή έμφαση στην εκτός δρόμου εικόνα και δυνατότητα. Με αυξημένη απόσταση από το έδαφος κατά 20 χιλιοστά και δυνατότητα επιπλέον ανύψωσης μέσω αερανάρτησης, το EX60 Cross Country μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη άνεση σε χωματόδρομους, χιόνι ή κακό οδόστρωμα.

Σχεδιαστικά ξεχωρίζει από τις προστατευτικές ποδιές, τους ειδικούς τροχούς και τις διακριτικές επιγραφές Cross Country, ενώ το νέο χρώμα Frost Green δίνει μια πιο «σκανδιναβική φύση» στην εικόνα του. Δεν πρόκειται για σκληροπυρηνικό off-road, αλλά για ένα ηλεκτρικό SUV που απευθύνεται σε όσους θέλουν να ξεφύγουν λίγο πιο εύκολα από την άσφαλτο χωρίς να θυσιάσουν άνεση και τεχνολογία. Στην ελληνική αγορά, το EX60 Cross Country είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία και απευθύνεται ξεκάθαρα σε οδηγούς που αναζητούν ένα πιο lifestyle προφίλ στο ηλεκτρικό τους αυτοκίνητο