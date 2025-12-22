ΑΣΕΠ 1Κ 2024: Ανακοινώθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία

Με την ολοκλήρωση των υγειονομικών εξετάσεων, καθώς και των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2024, που αφορά την κάλυψη 1.213 θέσεων μόνιμου προσωπικού στη Δημοτική Αστυνομία.

Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας. Τα αποτελέσματα έχουν ήδη αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Όπως επισημαίνεται, για την κατηγορία ΠΕ απομένουν προς κάλυψη 21 από τις συνολικά 208 θέσεις διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ενώ για την κατηγορία ΤΕ εκκρεμούν 27 από τις 218 θέσεις. Παράλληλα, για την κατηγορία ΔΕ θα καλυφθούν σε μεταγενέστερο στάδιο 212 από τις 787 θέσεις, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων υγειονομικών, αθλητικών και ψυχοτεχνικών ελέγχων.

Ο πίνακας των διοριστέων θα αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και, μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια».