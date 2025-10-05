Ηλεκτροκίνηση στην Ευρώπη: Ανάμεσα σε επιτάχυνση και φρένο

Η ηλεκτροκίνηση θεωρείται ο δρόμος του μέλλοντος, όμως η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Αν και οι περισσότερες αυτοκινητοβιομηχανίες κινούνται εντός πλάνου, η πρόσφατη χαλάρωση των στόχων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επιβραδύνει την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων. Ο αριθμός νέων ηλεκτρικών που κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς δρόμους δεν ανταποκρίνεται πλέον στις αρχικές φιλοδοξίες, ενώ οι αυξήσεις στις τιμές πολλών μοντέλων εντείνουν την ανησυχία.

Παρά τις επιφυλάξεις των βιομηχανιών, η τεχνολογία κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Η συνεχής πτώση στις τιμές των μπαταριών και η αύξηση της αυτονομίας καθιστούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα όλο και πιο ελκυστικά στους καταναλωτές. Μέχρι το 2027, οι προβλέψεις δείχνουν ακόμη μεγαλύτερη μείωση κόστους, που θα κάνει τα ηλεκτρικά μοντέλα πιο προσιτά στο ευρύ κοινό.

Στο μέτωπο των υποδομών, η πρόοδος είναι εντυπωσιακή. Το δίκτυο φόρτισης εξαπλώνεται με ταχύτητα: όλες οι χώρες της ΕΕ έχουν ήδη ξεπεράσει τους στόχους του 2025, ενώ σχεδόν το 80% των βασικών αυτοκινητοδρόμων καλύπτεται από ταχυφορτιστές. Παράλληλα, οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 38% το πρώτο επτάμηνο της χρονιάς, με τις περισσότερες ευρωπαϊκές μάρκες (πλην της Mercedes) να βρίσκονται εντός των στόχων εκπομπών για το 2025-2027.

Ωστόσο, η διετής παράταση που δόθηκε στους στόχους εκπομπών κινδυνεύει να υπονομεύσει όσα έχουν επιτευχθεί. Η Ευρώπη καλείται να αποφασίσει αν θα ηγηθεί της παγκόσμιας μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση ή αν θα αφήσει χώρο στην Κίνα να διευρύνει την πρωτοκαθεδρία της. Όπως προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μεταφορών και Περιβάλλοντος, η χαλάρωση των κανόνων μπορεί να ακυρώσει χρόνια επενδύσεων και να αφήσει την Ευρώπη θεατή στις εξελίξεις, αντί για πρωταγωνίστρια της ηλεκτρικής εποχής.