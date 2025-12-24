Η αγορά αυτοκινήτου στην ΕΕ αλλάζει: Άνοδος 1,4% και κυριαρχία ηλεκτρικών και υβριδικών

Μικρή αλλά θετική αύξηση κατέγραψαν οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον Νοέμβριο να κλείνει με άνοδο 1,4%. Από την αρχή του 2025 έως και τον Νοέμβριο, οι συνολικές ταξινομήσεις νέων οχημάτων κινούνται ελαφρώς ανοδικά σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Παρά το θετικό πρόσημο, η συνολική εικόνα της αγοράς παραμένει συγκρατημένη, καθώς οι όγκοι πωλήσεων εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά των επιπέδων που είχαν καταγραφεί πριν από την πανδημία.

Ηλεκτροκίνηση και εναλλακτικές μορφές ενέργειας στο προσκήνιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ACEA, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή αγορά, φτάνοντας το 16,9% του συνολικού μεριδίου από την αρχή του έτους.

Πρόκειται για μια αισθητή βελτίωση σε σχέση με το 13,4% που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο το 2024, αν και το ποσοστό αυτό δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης για την πλήρη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση. Παράλληλα, τα υβριδικά-ηλεκτρικά οχήματα αναδεικνύονται ως η πιο δημοφιλής επιλογή μεταξύ των Ευρωπαίων καταναλωτών, καλύπτοντας πάνω από το ένα τρίτο της αγοράς.

Κατανομή ταξινομήσεων ανά πηγή ενέργειας

Η εικόνα των νέων ταξινομήσεων στην ΕΕ δείχνει ξεκάθαρη μετατόπιση προς τα οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Τα υβριδικά-ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέχουν το 34,6% της αγοράς, παραμένοντας η πρώτη επιλογή για όσους αναζητούν έναν συνδυασμό οικονομίας και ευκολίας. Την ίδια στιγμή, το συνολικό μερίδιο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων υποχώρησε στο 36,1%, από 45,8% που ήταν το αντίστοιχο περσινό διάστημα, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αποδυνάμωση των συμβατικών καυσίμων.

Ισχυρή άνοδος στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία

Κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025, ταξινομήθηκαν συνολικά 1.662.399 νέα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τέσσερις μεγαλύτερες αγορές, που αντιπροσωπεύουν το 62% των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων, παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση.

Η Γερμανία κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο 41,3%, ενώ θετική ήταν και η πορεία του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γαλλίας. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η ηλεκτροκίνηση κερδίζει σταθερά έδαφος, κυρίως στις πιο ανεπτυγμένες αγορές της ΕΕ.

Υβριδικά και plug-in υβριδικά σε ανοδική τροχιά

Οι νέες ταξινομήσεις υβριδικών-ηλεκτρικών αυτοκινήτων έφτασαν τις 3.408.907 μονάδες, με την άνοδο να προέρχεται κυρίως από μεγάλες αγορές όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία. Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά αυτοκίνητα συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, αγγίζοντας τις 912.723 ταξινομήσεις. Η θεαματική αύξηση σε χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία δείχνει ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο και περισσότερο σε λύσεις που συνδυάζουν ηλεκτρική αυτονομία και ευελιξία. Το μερίδιο των plug-in υβριδικών ανέρχεται πλέον στο 9,3% της αγοράς, από 7,1% πέρυσι.

Υποχώρηση για βενζίνη και πετρέλαιο

Στον αντίποδα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων συνέχισαν την πτωτική τους πορεία. Οι πωλήσεις βενζινοκίνητων μειώθηκαν κατά 18,6%, με τη Γαλλία να καταγράφει τη μεγαλύτερη πτώση.

Αντίστοιχα, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα παρουσίασαν μείωση 24,4%, περιορίζοντας το μερίδιό τους στο 9%. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει τη σαφή αλλαγή προτιμήσεων των καταναλωτών στην ΕΕ.

Συμπέρασμα

Η ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου δείχνει σημάδια σταθεροποίησης, με ήπια αύξηση στις συνολικές πωλήσεις, αλλά και ξεκάθαρη στροφή προς τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Παρότι τα επίπεδα παραμένουν χαμηλότερα από την προ πανδημίας εποχή, η τάση μετάβασης σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης φαίνεται πλέον μη αναστρέψιμη.