Ηλεκτρικά, υβριδικά και SUV οδηγούν την αγορά νέων αυτοκινήτων

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου έκλεισε το 2025 με έντονη κινητικότητα και ξεκάθαρα μηνύματα για το πού κατευθύνονται πλέον οι αγοραστές, αλλά και οι εταιρικοί στόλοι. Ο Δεκέμβριος αποδείχθηκε μήνας «κλειδί», όχι μόνο λόγω του παραδοσιακού τέλους έτους, αλλά και επειδή συμπύκνωσε τάσεις που διαμορφώνονταν σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών έφτασαν τις 10.747 μονάδες, καταγράφοντας άνοδο 23,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, μια αύξηση που δύσκολα περνά απαρατήρητη και δεν εξηγείται μόνο από τη φυσιολογική εποχικότητα.

Η εικόνα αυτή ενισχύεται αν προστεθούν τα φορτηγά και τα λεωφορεία με τα πρώτα να υπερδιπλασιάζονται τον Δεκέμβριο και τα δεύτερα να κινούνται επίσης ανοδικά. Πρόκειται για ένδειξη ότι η ζήτηση δεν περιορίστηκε στους ιδιώτες καταναλωτές, αλλά αφορούσε και επαγγελματικές χρήσεις, εταιρικούς στόλους και μεταφορές, στοιχείο που παραδοσιακά λειτουργεί ως βαρόμετρο για την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα.

Πως διαμορφώθηκε η χρονιά

Σε επίπεδο έτους, η αγορά διατήρησε θετικό πρόσημο, με 144.200 καινούργια επιβατικά από τον Ιανουάριο έως τον Δεκέμβριο του 2025, αυξημένα κατά 5,2%. Η άνοδος μπορεί να χαρακτηρίζεται συγκρατημένη σε σχέση με τον εκρηκτικό Δεκέμβριο.

Ωστόσο αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν ληφθούν υπόψη το αυξημένο κόστος απόκτησης, τα υψηλά επιτόκια και η γενικότερη αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις αγορές. Το 2025, με άλλα λόγια, δεν ήταν απλώς μια χρονιά «επιστροφής», αλλά μια περίοδος αναδιάταξης της ζήτησης.

Η κυριαρχεία των SUV

Κομβικό ρόλο σε αυτή την αναδιάταξη είχε η απόλυτη κυριαρχία των SUV . Τον Δεκέμβριο σχεδόν τρία στα τέσσερα νέα επιβατικά που ταξινομήθηκαν ανήκαν στην κατηγορία SUV, ποσοστό που σε ετήσια βάση διαμορφώθηκε στο 65,4%. Τα B-SUV και C-SUV αποτελούν πλέον τη σταθερή επιλογή της πλειονότητας των αγοραστών, αντικαθιστώντας παραδοσιακά hatchback και sedan. Η τάση αυτή δεν αφορά μόνο την εμφάνιση ή τη μόδα, αλλά συνδέεται με την ανάγκη για πρακτικότητα, ευελιξία και καλύτερη σχέση τιμής–χώρων, ειδικά σε οικογενειακή χρήση.

Φωτό: Γιάννης Κέμμος/Flash.gr

Η επιλογή του καυσίμου

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στα καύσιμα, όπου το 2025 επιβεβαίωσε ότι η ελληνική αγορά έχει μπει οριστικά σε φάση μετάβασης. Τα υβριδικά οχήματα, ήπια και πλήρη, κατέκτησαν πάνω από το 50% των ταξινομήσεων τόσο τον Δεκέμβριο όσο και στο σύνολο της χρονιάς. Πρόκειται για το πιο καθαρό μήνυμα της αγοράς, καθώς οι καταναλωτές φαίνεται να επιλέγουν τη «μέση λύση», αποφεύγοντας αφενός το αυξημένο κόστος και τις υποδομές των ηλεκτρικών, αφετέρου την εξάρτηση από τα παραδοσιακά καύσιμα.

Τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν θεαματική άνοδο, ειδικά τον Δεκέμβριο, κάτι που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με εταιρικές ταξινομήσεις και φορολογικά κίνητρα, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά παρουσίασαν μικρή κάμψη τον τελευταίο μήνα του έτους. Η εξέλιξη αυτή δεν αναιρεί τη συνολική τους παρουσία, αλλά δείχνει ότι η αγορά των BEV παραμένει πιο ευαίσθητη σε παράγοντες όπως οι τιμές, οι χρόνοι παράδοσης και το δίκτυο φόρτισης.

Πηγή: Eurokinissi

Στον αντίποδα, η βενζίνη και το πετρέλαιο συνέχισαν να χάνουν έδαφος. Τα βενζινοκίνητα περιορίστηκαν στο 28,3% της αγοράς σε ετήσια βάση, ενώ τα πετρελαιοκίνητα κατρακύλησαν στο 3,4%, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν πλέον επιλογή μειοψηφίας. Ακόμη και το υγραέριο, αν και διατηρεί παρουσία, δεν δείχνει να μπορεί να ανατρέψει τη γενικότερη τάση εξηλεκτρισμού.

Η αγορά αλλάζει χαρακτήρα

Συνολικά, το 2025 έκλεισε με μια αγορά αυτοκινήτου που δεν αυξάνεται απλώς σε όγκο, αλλά αλλάζει χαρακτήρα. Ο Δεκέμβριος ανέδειξε τη δυναμική των εταιρικών και επαγγελματικών ταξινομήσεων, τα SUV εδραιώθηκαν ως κυρίαρχη κατηγορία και τα υβριδικά αναδείχθηκαν ως η πιο ρεαλιστική επιλογή για την πλειονότητα των αγοραστών. Το ερώτημα που μένει ανοιχτό για το 2026 δεν είναι αν η αγορά θα κινηθεί ανοδικά, αλλά με ποιο ρυθμό και πόσο γρήγορα θα μεταφραστεί η μετάβαση αυτή σε πραγματική διείσδυση των αμιγώς ηλεκτρικών.