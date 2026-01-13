Το HBO Max ήρθε στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει η συνδρομή και τι φέρνει το 2026

Διαθέσιμη από σήμερα, 13 Ιανουαρίου, στην ελληνική αγορά είναι η πλατφόρμα streaming HBO Max, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για το on-demand περιεχόμενο στη χώρα. Η άφιξη του HBO Max γίνεται με αυτόνομη παρουσία, όπως ανακοίνωσε η Warner Bros. Discovery, και φιλοδοξεί να μπει δυναμικά στον ανταγωνισμό των μεγάλων παικτών του streaming.

Η πλατφόρμα προσφέρει άμεση πρόσβαση σε σειρές παγκόσμιας απήχησης, blockbuster ταινίες, πρωτοποριακά ντοκιμαντέρ και ισχυρά brands ψυχαγωγίας, όλα συγκεντρωμένα σε ένα οικοσύστημα, μέσω του HBOMax.com και των επίσημων εφαρμογών της.

Τι περιεχόμενο φέρνει το HBO Max στην Ελλάδα

Παρούσα ήδη σε περισσότερες από 100 αγορές διεθνώς, η υπηρεσία «παντρεύει» το περιεχόμενο των HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC και Max Originals, προσφέροντας μια ενιαία εμπειρία θέασης χωρίς… πήγαινε-έλα από πλατφόρμα σε πλατφόρμα.

Στον κατάλογό της περιλαμβάνονται εμβληματικοί τίτλοι όπως:

Succession

House of the Dragon

The Last of Us

The White Lotus

Euphoria

Industry

Στο «οπλοστάσιο» βρίσκονται επίσης Max Originals όπως το βραβευμένο με Emmy The Pitt, αλλά και ταινίες-βαριά χαρτιά από το σύμπαν της DC και της Warner Bros., από το Superman (2025) και το The Batman, μέχρι το Dune και το franchise του Harry Potter. Φυσικά, δεν λείπουν all-time classics όπως Friends, The Big Bang Theory και Rick and Morty.

Δυνατό ξεκίνημα για το 2026

Το HBO Max μπαίνει στο 2026 με υψηλές φιλοδοξίες. Στο πρόγραμμα ξεχωρίζουν:

Η νέα HBO Original σειρά A Knight of the Seven Kingdoms (πρεμιέρα 19 Ιανουαρίου)

Νέες σεζόν των Industry και The Pitt

Ευρωπαϊκές παραγωγές όπως τα Portobello και Banksters

Νέοι τίτλοι μέσα στη χρονιά, όπως τα 4 Blocks Zero και Melanie – Beyond the Case

Με απλά λόγια, περιεχόμενο υπάρχει, και μάλιστα σε ποσότητες binge-watching.

Ολυμπιακοί Αγώνες και αθλητικό περιεχόμενο

Τον Φεβρουάριο, το HBO Max θα μεταδώσει τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα 2026 (6–22 Φεβρουαρίου) για όλους τους απευθείας συνδρομητές στις ευρωπαϊκές χώρες όπου είναι διαθέσιμη η υπηρεσία. Οι μεταδόσεις θα καλύπτουν τόσο τις πίστες των Δολομιτών όσο και τους αγώνες στο Μιλάνο, με φόντο το εμβληματικό Duomo.

Παράλληλα, για τους φίλους του αθλητισμού, θα διατίθεται το πρόσθετο Sports, αποκλειστικά για άμεσους συνδρομητές, με πλήρη κάλυψη διοργανώσεων όπως:

Australian Open & Roland-Garros

Tour de France, Giro d’Italia και La Vuelta

Οι τιμές

Με βάση τα επίσημα στοιχεία, η τιμή της βασικής συνδρομής HBO Max ξεκινά περίπου από 9,99 € τον μήνα για πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας, ενώ το πρόσθετο πακέτο αθλητικού περιεχομένου (Sports add-on) κοστίζει περίπου 3 € επιπλέον τον μήνα.

Στην ελληνική αγορά, όπου το HBO Max ενσωματώνεται μέσω υπηρεσιών όπως το Vodafone TV, οι συνδρομές παρουσιάζονται με αντίστοιχο κόστος περίπου 9,99 € το μήνα για πρόσβαση στο περιεχόμενο της πλατφόρμας.

Σε ποιες συσκευές είναι διαθέσιμο

Το HBO Max είναι προσβάσιμο σε επιλεγμένες smart τηλεοράσεις, set-top boxes, streaming συσκευές, κινητά και tablets, gaming κονσόλες, καθώς και μέσω browser στο www.hbomax.com. Το HBO Max δεν ήρθε απλώς στην Ελλάδα. Ήρθε για να παίξει… βασικό ρόλο στο streaming του 2026. Και ο ανταγωνισμός καλό είναι να το πάρει στα σοβαρά.