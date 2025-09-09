«Κόβεται» ο φόρος 10% στη συνδρομητική TV – Οι νέοι τιμοκατάλογοι για 1 εκατ. χρήστες

Καλά νέα για πάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές τηλεοπτικών πλατφορμών φέρνει η ανακοίνωση του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη: από την 1η Ιανουαρίου 2026, καταργείται ο φόρος 10% στους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης.

Το μέτρο αγγίζει όλους τους παρόχους εγχώριας συνδρομητικής TV – Cosmote TV, NOVA και Vodafone TV – και μεταφράζεται σε μείωση της μηνιαίας χρέωσης, που από τα περίπου 40 ευρώ θα πέσει στα 36 ευρώ, δηλαδή ετήσια ελάφρυνση 48 ευρώ ανά νοικοκυριό ή επιχείρηση.



Το τέλος 10% είχε επιβληθεί στα χρόνια της κρίσης και, σύμφωνα με τον υπουργό, δημιουργούσε αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς δεν ίσχυε για πλατφόρμες όπως Netflix, Disney+ και Apple TV, που παρέμεναν αφορολόγητες.



Η κατάργηση του φόρου αφορά όλες τις συνδρομές ελληνικών παρόχων, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, και εκτιμάται ότι θα στοιχίσει στον προϋπολογισμό περί τα 22 εκατ. ευρώ. Ακόμη μεγαλύτερο θα είναι το όφελος για όσους πληρώνουν έξτρα για αθλητικά ή κινηματογραφικά πακέτα.



Μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για την κατάργηση του φόρου 10% στη συνδρομητική τηλεόραση από τον Ιανουάριο του 2026, οι πάροχοι ήδη προετοιμάζουν τα νέα ανανεωμένα πακέτα, με στόχο να προσφέρουν πιο ευέλικτες και προσιτές επιλογές στους συνδρομητές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έντονο ανταγωνισμό στην τιμολόγηση, με τις εταιρείες να σχεδιάζουν πακέτα που θα συνδυάζουν πλούσιο περιεχόμενο σε χαμηλότερες τιμές, διεκδικώντας μερίδιο από το ενδιαφέρον του κοινού μόλις τεθεί σε εφαρμογή το νέο μέτρο.