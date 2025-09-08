Τέλος στον φόρο συνδρομητικής τηλεόρασης: Ποιους αφορά και τι σημαίνει για την τσέπη μας

Καταργείται και επίσημα το τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση με τον παλιό τρόπο, καθώς η κυβέρνηση προχωρά σε κατάργηση του φόρου 10% επί των λογαριασμών των συνδρομητών.

Το μέτρο, που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κατά την ομιλία του στη ΔΕΘ, αφορά τους λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης οριζόντια.

Η απόφαση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων για την ανακούφιση των νοικοκυριών από την ακρίβεια, αλλά και για την προώθηση της ψηφιακής μετάβασης. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης , εξειδίκευσε το μέτρο, επιβεβαιώνοντας ότι η μείωση θα αφορά όλες τις συνδρομητικές υπηρεσίες, ανεξαρτήτως του παρόχου. Αυτό σημαίνει ότι ο φόρος που επιβαρύνει τους λογαριασμούς θα μειωθεί από 10% στο 0%, κάτι που θα φανεί άμεσα στην τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής.

Το ετήσιο δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 22 εκατ. ευρώ αλλά η καθιέρωση του είχε δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς οι πλατφόρμες Netflix, Disney+, Apple TV κ.α. δεν πληρώνουν κανένα φόρο στη χώρα. Με την απόφαση αυτή μπορεί να μειωθεί το κόστος των συνδρομών της Cosmote TV και της Nova ώστε να γίνουν ελκυστικότερες στο χρήστη και να περιοριστεί το φαινόμενο της πειρατείας.

Τι αλλάζει για τους συνδρομητές

Η κατάργηση του ειδικού φόρου αναμένεται να επιφέρει μια σημαντική ελάφρυνση στα νοικοκυριά, τα οποία συχνά επιβαρύνονται με πολλαπλές συνδρομές για την παρακολούθηση ταινιών και σειρών. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η κατάργηση του φόρου θα ενισχύσει την ψηφιακή αγορά, θα κάνει πιο προσιτές τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας και θα δώσει στους καταναλωτές μεγαλύτερη δύναμη στην επιλογή παρόχων.

Ειδικότερα, η κατάργηση του τέλους αναμένεται να:

Μειώσει το τελικό κόστος των συνδρομών σε παρόχους όπως η Cosmote TV και η Nova.

των συνδρομών σε παρόχους όπως η Cosmote TV και η Nova. Κάνει πιο ελκυστική τη νόμιμη συνδρομή, περιορίζοντας το φαινόμενο της πειρατείας .

. Ενισχύσει τον ανταγωνισμό με τις διεθνείς streaming υπηρεσίες, δίνοντας «ανάσα» στους παραδοσιακούς παρόχους.

Η πορεία του ειδικού φόρου

Ο ειδικός φόρος συνδρομητικής τηλεόρασης επιβλήθηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με υπουργό τον Ευκλείδη Τσακαλώτο. Η σημερινή κυβέρνηση τον είχε «παγώσει» για δύο χρόνια, ενώ τώρα, με πρωτοβουλία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο φόρος καταργείται οριστικά. Το μέτρο αναμένεται να εφαρμοστεί άμεσα, με τις πρώτες μειώσεις να είναι ορατές στους επόμενους λογαριασμούς.