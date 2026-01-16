Οι 5 σειρές του HBO Max που δεν βλέπονται χαλαρά – και γι’ αυτό αξίζουν

Μετά από χρόνια αναμονής και πατέντες με VPN, το HBO μπήκε επίσημα στις ζωές των Ελλήνων και άλλαξε το τοπίο του streaming. Όχι με φανφάρες, αλλά με το βάρος του ονόματός του:, σειρές που συζητιούνται, χαρακτήρες που διχάζουν και ιστορίες που δεν τελειώνουν όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Για ένα κοινό που έχει πλέον κουραστεί από την υπερπροσφορά και αναζητά ποιότητα αντί για απλό binge, η άφιξη του HBO στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια νέα εποχή τηλεοπτικής επιλογής , πιο απαιτητικής, πιο σκοτεινής, αλλά και πιο ουσιαστικής.

Από την οικογενειακή αυτοκρατορία του Succession και τον μεταποκαλυπτικό κόσμο του The Last of Us, μέχρι το παγωμένο σκοτάδι του True Detective: Night Country, την ωμή εφηβική πραγματικότητα του Euphoria και τη συγκλονιστική αλήθεια του Chernobyl, αυτές είναι οι σειρές που αξίζουν την προσοχή σου στο HBO Max Ελλάδας.

1. Succession

Η σειρά-ναυαρχίδα του HBO για την εξουσία, το χρήμα και τη συναισθηματική κακοποίηση με γραβάτα. Το Succession δεν σε καλεί να αγαπήσεις τους χαρακτήρες του· σε καλεί να τους αντέξεις. Στο κέντρο ο πατριάρχης Logan Roy, ένας αδίστακτος μεγιστάνας των media, τον οποίο υποδύεται ο Brian Cox γνώριμος από το Troy, το X-Men 2 και δεκάδες θεατρικούς ρόλους, εδώ στην πιο εμβληματική ερμηνεία του.

Τα «παιδιά» του:

Jeremy Strong (Kendall Roy), που είδαμε στο The Big Short και στο Chicago 7 , δίνει έναν ρόλο ψυχολογικά διαλυμένο, σχεδόν επώδυνο.

και στο , δίνει έναν ρόλο ψυχολογικά διαλυμένο, σχεδόν επώδυνο. Sarah Snook (Shiv Roy), γνωστή από το Predestination , είναι από τις πιο σύγχρονες γυναικείες φιγούρες εξουσίας της τηλεόρασης.

, είναι από τις πιο σύγχρονες γυναικείες φιγούρες εξουσίας της τηλεόρασης. Kieran Culkin (Roman Roy), τον θυμάσαι από το Home Alone μικρό - εδώ είναι κυνικός, ασεβής και απολαυστικός.

Η σειρά ξεχωρίζει γιατί δεν ηθικολογεί. Δείχνει πώς η εξουσία διαβρώνει τα πάντα και αφήνει τον θεατή να βγάλει συμπέρασμα μόνος του. Οι διάλογοι είναι κοφτεροί σαν ξυράφι, το χιούμορ μαύρο, οι χαρακτήρες αποκρουστικοί αλλά εθιστικοί. Δεν υπάρχει «ήρωας», μόνο άνθρωποι που παλεύουν να μη χάσουν τον θρόνο ή την έγκριση του πατέρα. Αν σου αρέσει το πολιτικό και επιχειρηματικό παρασκήνιο, εδώ είναι masterclass.

2. The Last of Us

Μια μεταποκαλυπτική σειρά που δεν βασίζεται στο σοκ, αλλά στη συναισθηματική φθορά.

Στον ρόλο του Joel ο Pedro Pascal, γνωστός από Game of Thrones (Oberyn Martell) και The Mandalorian. Εδώ αφήνει το «cool» και παίζει έναν άντρα σπασμένο από την απώλεια, κουρασμένο από τη ζωή.

Δίπλα του, η Bella Ramsey,που είχαμε δει επίσης στο Game of Thrones (Lyanna Mormont). Στο The Last of Us αποδεικνύει ότι δεν ήταν παιδικό θαύμα της στιγμής: κρατάει τη σειρά στα πιο δύσκολα συναισθηματικά της σημεία.

Η σειρά δουλεύει επειδή:

κάθε επεισόδιο έχει δραματουργική αυτονομία,

δεν φοβάται τη σιωπή,

δεν σε χειραγωγεί με εύκολη συγκίνηση.

Ξεκινά ως σειρά επιβίωσης και καταλήγει να είναι σπουδή πάνω στην απώλεια και την αγάπη.

Ο κόσμος έχει καταρρεύσει, αλλά αυτό που πραγματικά διαλύεται είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Κάθε επεισόδιο λειτουργεί σχεδόν αυτόνομα, με ιστορίες που πονάνε. Δεν βασίζεται στη δράση για να σε κρατήσει, βασίζεται στο συναίσθημα. Αν έχεις αντοχή στο ψυχικό βάρος, θα σε ανταμείψει. Δεν είναι binge για χαλαρό ΣΚ, είναι σειρά που σου μένει.

3. True Detective: Night Country

Ο τέταρτος κύκλος αλλάζει ριζικά τόνο και πρωταγωνιστές. Στο επίκεντρο η Jodie Foster, βραβευμένη με Όσκαρ (The Silence of the Lambs, Taxi Driver), σε έναν ρόλο ψυχρό, σκληρό και βαθιά ανθρώπινο. Δεν υπάρχει τίποτα «γυαλισμένο» στην ερμηνεία της - και αυτό είναι το ζητούμενο.

H υπόθεση εκτυλίσσεται στην Αλάσκα, με το σκοτάδι και το χιόνι να λειτουργούν σχεδόν ως χαρακτήρες. Η σειρά ασχολείται με:

ανεπίλυτα τραύματα,

γυναικεία εξουσία σε ανδροκρατούμενα συστήματα,

τη μοναξιά σε ακραία περιβάλλοντα.

Αφήνει πίσω τη «φιλοσοφία καπνού» των πρώτων κύκλων και μπαίνει σε κάτι πιο ωμό και υπόγειο. Στην παγωμένη Αλάσκα, μια σειρά εξαφανίσεων ανοίγει πληγές που δεν έκλεισαν ποτέ. Η σειρά παίζει με το μυστήριο, τη γυναικεία οργή, το συλλογικό τραύμα και τη μοναξιά. Η ατμόσφαιρα είναι βαριά, σκοτεινή, σχεδόν ασφυκτική. Δεν είναι εύκολη, αλλά είναι στιβαρή και διαφορετική. Δεν έχει τη φιλοσοφική «λόξα» της πρώτης σεζόν. Έχει όμως βαριά ατμόσφαιρα και καθαρή πρόθεση.

4. Euphoria

Η πιο παρεξηγημένη σειρά του HBO. Στον κεντρικό ρόλο η Zendaya, που από το Disney και το Spider-Man πέρασε σε μια ερμηνεία ωμή, σκοτεινή και βραβευμένη με Emmy. Υποδύεται μια έφηβη εθισμένη, χωρίς καμία διάθεση εξιδανίκευσης.



Σημαντικές παρουσίες:

Sydney Sweeney, που είδαμε αργότερα στο The White Lotus .

. Jacob Elordi, γνωστός και από το Saltburn.

Η σειρά είναι σκόπιμα υπερβολική. Το στιλ, τα χρώματα, η μουσική δεν είναι πόζα, είναι η υποκειμενική ματιά ενός κόσμου που ζει online, εκτεθειμένος και μόνος.

Μην την υποτιμήσεις λόγω ηλικίας χαρακτήρων. Δεν είναι «σειρά για παιδιά». Μιλά για εθισμό, κατάθλιψη, σεξουαλικότητα, αυτοκαταστροφή και την απόλυτη σύγχυση της σύγχρονης νεότητας. Οπτικά εντυπωσιακή, μουσικά δυνατή, αλλά κυρίως ψυχολογικά σκληρή. Σε πιάνει από τον λαιμό και δεν σου χαρίζεται. Δεν είναι για binge χαλαρά, είναι για να σε ταρακουνήσει.

5. Chernobyl

Μίνι σειρά πέντε επεισοδίων, αλλά με βάρος δεκαετιών. Πρωταγωνιστεί ο Jared Harris, που έχουμε δει στο Mad Men και στο The Crown. Υποδύεται τον επιστήμονα που επιμένει στην αλήθεια όταν όλοι γύρω του φοβούνται το πολιτικό κόστος.

Δίπλα του:

Stellan Skarsgård, γνώριμος από Dune, Thor, Good Will Hunting .

. Emily Watson.

Η σειρά δεν «φωνάζει». Δείχνει πώς το ψέμα γίνεται σύστημα και πώς η αλήθεια έχει τίμημα. Από τις πιο σοβαρές παραγωγές που έκανε ποτέ το HBO.

Εδώ δεν υπάρχει δράμα για εντύπωση. Υπάρχει αλήθεια. Η σειρά δείχνει πώς ένα τεχνολογικό ατύχημα γίνεται καταστροφή λόγω ψεμάτων, φόβου και κρατικής αλαζονείας. Είναι αργή επίτηδες, ασφυκτική, γεμάτη σιωπές που μιλάνε. Βλέπεται σε λίγα επεισόδια, αλλά μένει στο μυαλό για καιρό. Από τις καλύτερες μίνι σειρές που γυρίστηκαν ποτέ.