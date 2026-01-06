Emily in Paris: Το teaser της 6ης σεζόν άναψε φωτιές – Έρχεται Ελλάδα;

Με ένα σύντομο αλλά σαφές teaser, το Netflix έδωσε το σύνθημα για τη νέα σεζόν της σειράς Emily in Paris, επιβεβαιώνοντας την επιστροφή της Emily Cooper με νέες ανατροπές, ταξίδια και εξελίξεις, στο Παρίσι και πέρα από αυτό.

Στο τρέιλερ, ένα κρουασάν, ένα κεράκι με τον αριθμό έξι και η Λίλι Κόλινς που το σβήνει κλείνοντας το μάτι στην κάμερα, ήταν αρκετά για να ανάψουν τα social. Οι fans ήδη σχολιάζουν τι έρχεται και ανεβάζουν τον πήχη των προσδοκιών για τα νέα επεισόδια.

Οι φήμες για γυρίσματα στην Ελλάδα

Τις τελευταίες εβδομάδες, φουντώνουν τα σενάρια ότι η επόμενη σεζόν μπορεί να κάνει στάση στην Ελλάδα, με την Αθήνα να ακούγεται έντονα. Επίσημη επιβεβαίωση δεν υπάρχει ακόμη, όμως οι δηλώσεις συντελεστών ρίχνουν λάδι στη φωτιά.

Ο δημιουργός της σειράς Darren Star δήλωσε πρόσφατα στο Bustle πως το ενδεχόμενο είναι ανοιχτό: «Ελπίζω να θέλει να πάει», είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Κόλινς, που έχει δηλώσει ότι θα ήθελε πολύ να δει την Emily στην Ελλάδα, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί, μέσω Elite Daily, ότι το ταξίδι έχει ήδη «υπαινιχθεί» στο πλαίσιο του bachelorette της Mindy, πέρα από την ιστορία με τον Gabriel

Home sweet home 🇫🇷 Emily in Paris is returning for Season 6! pic.twitter.com/BM9KNEJbYV — Netflix (@netflix) January 5, 2026

Η αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Η Ελλάδα μπήκε ξανά στο κάδρο και μέσω… late night. Αφορμή στάθηκε η παλαιότερη αποκάλυψη του Κυριάκος Μητσοτάκης (το 2023) ότι παρακολουθεί τη σειρά με τη σύζυγό του, Μαρέβα Γκραμπόφσκι–Μητσοτάκη.

Σε εκπομπή του Τζίμι Φάλον, η συζήτηση πήρε φωτιά όταν ο παρουσιαστής σχολίασε πως «οι παγκόσμιοι ηγέτες τσακώνονται για το Emily in Paris», με τη Ρώμη να διεκδικεί γυρίσματα και τον Εμανουέλ Μακρόν να τη θέλει πίσω στο Παρίσι.

.@lilycollins reacts to World Leaders fighting over Emily in Paris 🤣 #FallonTonight pic.twitter.com/bJyyTMDCSY — The Tonight Show (@FallonTonight) December 10, 2025

«Ευρωπαϊκό ερωτικό τρίγωνο», απάντησε γελώντας η Κόλινς, για να προσθέσει: «Και ο Έλληνας πρωθυπουργός είπε πρόσφατα ότι η αγαπημένη σειρά της συζύγου του είναι το Emily in Paris. Και ότι μετά από μια μεγάλη μέρα, αυτό που θέλει είναι να πάει σπίτι και να τη δει μαζί της. Ήμουν σε φάση: Τι; Μια δύσκολη μέρα στο γραφείο; Εννοείς… να κυβερνάς την Ελλάδα; Και μετά πας σπίτι και βλέπεις Emily in Paris;».

Αν η Emily τελικά κατηφορίσει προς Αθήνα, ένα είναι βέβαιο: το binge-watching αποκτά πλέον και γεωπολιτική διάσταση.