Είναι επίσημο: Η πέμπτη σεζόν του Emily in Paris έρχεται στις 18 Δεκεμβρίου

Είναι επίσημο! Το Emily in Paris επιστρέφει με την πέμπτη σεζόν να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς, Emily, σε αυτή τη σεζόν μεταφέρεται στη Βενετία, κάτι που δεν αποτελεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς το έχουμε δει ευρέως μέσα από βίντεο γυρισμάτων στο TikTok .

Τα πρώτα στιγμιότυπα και η περίληψη της νέας σεζόν

Στον λογαριασμό της σειράς και του Netflix δημοσιεύτηκαν τα πρώτα στιγμιότυπα από τη νέα σεζόν. Η Έμιλι, ως επικεφαλής πλέον του Agence Grateau Rome, θα κληθεί να αντιμετωπίσει νέες επαγγελματικές και ερωτικές προκλήσεις στη νέα της ζωή. Όμως, μια επαγγελματική ιδέα καταλήγει σε αποτυχία, προκαλώντας ρήγματα τόσο στην καριέρα της όσο και στις προσωπικές της σχέσεις.

Προσπαθώντας να ξαναβρεί ισορροπία, στρέφεται πιο έντονα στον γαλλικό τρόπο ζωής, μέχρι που ένα μυστικό απειλεί να ταράξει μία από τις πιο σημαντικές της σχέσεις. Μέσα από την ειλικρίνεια και την αυτογνωσία, η Έμιλι έρχεται πιο κοντά στους γύρω της και βρίσκει τη δύναμη να αγκαλιάσει νέες δυνατότητες.

Πέρα από την πρωταγωνίστρια Λίλι Κόλινς, στο καστ επιστρέφουν οι Philippine Leroy-Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery, William Abadie, Lucien Laviscount, ενώ συμμετέχουν επίσης οι Eugenio Franceschini, Thalia Besson, Paul Forman, Arnaud Binard, Minnie Driver, Bryan Greenberg και Michèle Laroque.