Η viral «αποστολή» ενός σταρ του Netflix - To παγωτατζίδικο στην Αντίπαρο και οι εννέα σφραγίδες

Ο 41χρονος κτηματομεσίτης Ράιαν Σέρχαντ που παρουσιάζει την εκπομπή «Owning Manhattan» στο Netflix κατάφερε να τραβήξει την προσοχή όχι μόνο των χρηστών του διαδικτύου, αλλά και της βρετανικής Daily Mail, καθώς κατάφερε να φέρει εις πέρας μια αποστολή που συνδυάζει γλυκιά επιμονή και... παγωτό!

Συγκριμένα ο Ράιαν ταξίδεψε εννέα φορές στην Αντίπαρο, μόνο και μόνο για να πάρει παγωτό από ένα συγκεκριμένο παγωτατζίδικο, αυτό της «Βίκυς» που, όπως φαίνεται, είχε γίνει τοπικός «θρύλος». Η πρόκληση, που είχε οργανώσει το ίδιο το κατάστημα, ζητούσε από τους πελάτες να συγκεντρώσουν 9 σφραγίδες, μία για κάθε επίσκεψη, προκειμένου να ολοκληρώσουν την «παγωταποστολή». Ο TikToker αποδέχθηκε την πρόκληση και, όπως υποσχέθηκε, ταξίδεψε ξανά και ξανά στο νησί για να τη φέρει εις πέρας.

Με την τελευταία του επίσκεψη, απέκτησε την πολυπόθητη 9η σφραγίδα, και δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο-ανακεφαλαίωση της όλης εμπειρίας, που γρήγορα έγινε viral.

To παγωτατζίδικο στην Αντίπαρο και οι εννέα σφραγίδες



Το βίντεο ξεκινά με τον Ράιαν Σέρχαντ να κρατά την κάρτα για το παγωτατζίδικο της «Βίκυς», δείχνοντας ότι έχει οκτώ γραμματόσημα και υπολείπεται ένα.

«Πριν από εννέα χρόνια, επισκέφτηκα ένα μικροσκοπικό νησί στην Ελλάδα...» έγραψε ο Ράιαν πάνω από το βίντεο. Στη συνέχεια, ο κτηματομεσίτης παίρνει μαζί του τη μικροσκοπική κάρτα σε κάθε βήμα του ταξιδιού του. «Και σήμερα ολοκληρώνω μια αποστολή...» συνέχισε ο Ράιαν, παρουσιάζοντας διάφορα αποσπάσματα από την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Οι περισσότεροι χρήστες στα social media τον επαίνεσαν για την επιμονή του, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημά του «διασκεδαστικό», ενώ κάποιοι αστειεύτηκαν λέγοντας πως «κανείς δεν αγαπά το παγωτό τόσο όσο αυτός».

«Μπράβο. Το καλύτερο παγωτό που έχω φάει ποτέ», «Λατρεύω τη δέσμευση να βρίσκω τις μικρές στιγμές χαράς!!» ,«Το παγωτό της Βίκυς στην Αντίπαρο είναι το καλύτερο», συμφώνησε κάποιος άλλος, «κάποιοι μπορεί να σε λένε τρελό, εγώ προτιμώ... το αφοσιωμένος».

Σε κάθε περίπτωση η ιστορία του Ράιαν Σέρχαντ αποδεικνύει πως καμιά φορά, οι πιο γλυκοί στόχοι... απαιτούν και λίγη τρέλα!

Δείτε το βίντεο: