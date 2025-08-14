Το TikTok έχει νέα εμμονή: Το να δείχνεις κουρασμένη είναι πλέον στη μόδα

Στη σφαίρα των TikTok trends, ένα νέο, απρόσμενο αισθητικό ρεύμα έχει κάνει την εμφάνισή του, κερδίζοντας την προσοχή της Generation Z. Είναι το «Tired Girl» makeup, μια εμφάνιση που έχει ως κεντρική φιγούρα την Jenna Ortega στον ρόλο της Wednesday Addams. Με απαλά σβησμένο eyeliner, σκούρες σκιές στα μάτια και χλωμό δέρμα, η ηθοποιός προβάλλει μια εικόνα κόπωσης που, παραδόξως, θεωρείται πλέον chic.

Ενώ για δεκαετίες τα πρότυπα ομορφιάς μάς προέτρεπαν να κρύψουμε την κούραση με concealer και κρέμες ματιών, το «Tired Girl» trend αγκαλιάζει ακριβώς το αντίθετο: τις ατέλειες που παραδοσιακά προσπαθούσαμε να κρύψουμε. Αυτή η «ατημέλητη» αισθητική έχει ρίζες σε εμβληματικούς χαρακτήρες του παρελθόντος, όπως η Angelina Jolie στο «Κορίτσι που άφησε την Τρέλα» ή η νεαρή Natalie Portman στο «Léon», αλλά και στο grunge κίνημα της δεκαετίας του '90.

IMAGO / NurPhoto

Από τη Wednesday στο κόκκινο χαλί

Η Jenna Ortega, ως σύγχρονο είδωλο του «Tired Girl» makeup, υιοθέτησε το συγκεκριμένο look όχι μόνο στη σειρά του Netflix «Wednesday», αλλά και στην πρεμιέρα του δεύτερου κύκλου στο Λονδίνο, όπου εμφανίστηκε με την ίδια χλωμή επιδερμίδα και τις σκούρες σκιές. Η εντυπωσιακή αυτή εμφάνιση δεν πέρασε απαρατήρητη και αμέσως έγινε αντικείμενο αναπαραγωγής από χιλιάδες TikTokers, όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το CNN.



Πέρα από τη Wednesday, άλλες διάσημες προσωπικότητες που έχουν αγκαλιάσει το trend είναι η Lily-Rose Depp και η Gabbriette, καθώς και influencers όπως η Emma Chamberlain και η Danielle Marcan. Στο TikTok, τα βίντεο με tutorials για το «Tired Girl» makeup μετρούν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές, με τους δημιουργούς να αναδεικνύουν την «cool» και «σκληρή» πλευρά αυτής της εμφάνισης.

Η νέα αντίσταση στην τελειότητα



Η επιτυχία του «Tired Girl» makeup είναι μια σαφής αντίδραση στην «clean girl» αισθητική, που κυριάρχησε τα τελευταία χρόνια με εκπροσώπους όπως η Bella Hadid και η Hailey Bieber. Σε αντίθεση με το τέλειο, επιμελημένο look της «clean girl», η ατημέλητη εμφάνιση της «κουρασμένης κοπέλας» προβάλλει μια διάθεση χαλαρότητας και επαναστατικότητας, υποδηλώνοντας ότι «δεν ασχολούμαι πολύ με την εμφάνισή μου, γιατί έχω πιο σημαντικά πράγματα να κάνω».

Το beauty trend αυτό όμως δεν είναι απλά μια μόδα. Μπορεί να αποτελεί και έναν μηχανισμό αντιμετώπισης των πιέσεων που δέχεται η Gen Z, όπως οι ακαδημαϊκές απαιτήσεις, το φοιτητικό χρέος και η αβεβαιότητα στην αγορά εργασίας. Η υιοθέτηση του «Tired Girl» look γίνεται ένας τρόπος να πουν «είμαι εξαντλημένη και αβέβαιη για το μέλλον, αλλά θα το αντιμετωπίσω με χιούμορ και μια δόση σκοτεινής αισθητικής».



Ενώ, όπως όλα τα TikTok trends, έτσι και αυτό μπορεί να αποδειχθεί βραχύβιο, η φιλοσοφία του ίσως έχει κάτι πιο βαθύ να πει για τη νέα γενιά: την ανάγκη για αυθεντικότητα και την απόρριψη του αψεγάδιαστου κόσμου των social media.