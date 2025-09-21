Λειτουργούν όντως οι viral ρουτίνες περιποίησης δέρματος του TikTok; - Δερματολόγοι απαντούν

Σκρολάροντας στο TikTok ή χαζεύοντας στο Instagram, δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχει εμφανιστεί στο feed σου κάποια viral ρουτίνα περιποίησης δέρματος. Μια σειρά από κινήσεις, στις οποίες influencer ορκίζονται για την αποτελεσματικότητά τους, με τις εικόνες που βλέπεις μέσα από την οθόνη του κινητού σου, να σε κάνουν να τρέχεις στο μπάνιο, προκειμένου να αποκτήσεις κι εσύ αντίστοιχα αλαβάστρινο δέρμα.

Το άτομο στο βιντεάκι, μπορεί να χρησιμοποιεί ακριβά προϊόντα όπως βλεννίνη σαλιγκαριού ή μάσκες θεραπείας με κόκκινο φως που υποτίθεται ότι ενυδατώνουν το δέρμα σου ή βοηθούν στη μείωση των λεπτών γραμμών.



Είναι όμως όντως κάποιο από αυτά απαραίτητο; Λειτουργεί κάποιο από αυτά;

«Καμπανάκι» από δερματολόγους

«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν τεράστια επιρροή στο τι χρησιμοποιούμε στο δέρμα μας και κάθε άτομο ενεργεί σαν ο δικός του κλινικός γιατρός. Προσπαθεί να διαγνώσει τον δικό του τύπο δέρματος και να πειραματιστεί με διαφορετικά σχήματα», λέει η Δρ. Kathleen Suozzi, καθηγήτρια δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Γέιλ.



«Και πραγματικά το κυρίαρχο ζήτημα είναι ότι οι ρουτίνες περιποίησης της επιδερμίδας έχουν γίνει εξαιρετικά περίπλοκες».



Ορισμένοι δερματολόγοι λένε ότι πολλά προϊόντα περιποίησης δέρματος που γίνονται viral είναι περιττά, ακόμα κι αν έχουν ωραία αίσθηση. Κι ενώ ορισμένα προκαλούν ελάχιστη έως καθόλου βλάβη, άλλες θεραπείες μπορεί να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα από όσα διορθώνουν.

Freepik

Το δέρμα του προσώπου χρειάζεται επιπλέον προστασία

Το δέρμα στο πρόσωπό μας είναι πιο λεπτό από το δέρμα στο σώμα μας και απαιτεί πιο απαλό άγγιγμα.



Το δέρμα του καθενός είναι επίσης διαφορετικό: Τα σαπούνια ή τα καθαριστικά που λειτουργούν για κάποιον με λιπαρό δέρμα μπορεί να μην ικανοποιούν κάποιον με ξηρό δέρμα.



Οι δερματολόγοι λένε ότι μια ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας πρέπει να ξεκινά με τρία πράγματα: ένα απαλό καθαριστικό, μια ενυδατική κρέμα για την ενυδάτωση του προσώπου και ένα αντηλιακό με τουλάχιστον SPF 30. Η υπερβολική χρήση προϊόντων μπορεί να ερεθίσει το ευαίσθητο δέρμα και να είναι περιττή, καθώς πολλά προϊόντα έχουν τα ίδια συστατικά.

Σε κάθε περίπτωση, η προστασία του προσώπου από τον ήλιο είναι το κλειδί, αναφέρουν δερματολόγοι όπως τονίζεται σε δημοσίευμα του Euronews.



«Η αλήθεια είναι ότι εννέα από τις δέκα ανησυχίες για την περιποίηση του δέρματος στο πρόσωπο για τις οποίες έρχονται να με δουν οι άνθρωποι επιδεινώνονται από την υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου», λέει η Δρ. Oyetewa Asempa, διευθύντρια της κλινικής Skin of Color στο Baylor College of Medicine στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Πολλά δερματικά προβλήματα, όπως οι ρυτίδες, η σκούρα χρώση μετά από εξάνθημα και οι σκούρες ουλές από την ακμή, επιδεινώνονται από τον ήλιο, συμπληρώνει.

Ρετινόλη και προϊόντα απολέπισης

Οι ρυτίδες εμφανίζονται. Και το δέρμα σας με την πάροδο του χρόνου μπορεί να φαίνεται λιγότερο σφριγηλό και λαμπερό.



Οι κρέμες ρετινόλης και τα χημικά απολεπιστικά προϊόντα πωλούνται με την υπόσχεση ότι θα κρατήσουν μακριά τη γήρανση. Ορισμένα συνιστώνται από δερματολόγους -αλλά υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.



Καθώς μεγαλώνουμε, το δέρμα μας επιβραδύνει την παραγωγή κολλαγόνου, το οποίο διατηρεί το δέρμα μας ελαστικό και σφριγηλό. Αυτό οδηγεί σε ρυτίδες.



Τα ρετινοειδή και οι κρέμες ρετινόλης μπορούν να βοηθήσουν, αναφέρουν οι δερματολόγοι. Ωστόσο, συνιστούν να μην τα χρησιμοποιείτε μέχρι να γίνετε περίπου 30 ετών -οποιαδήποτε χρήση νωρίτερα θα μπορούσε να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα, όπως ερεθισμό του δέρματος.



Οι σκούρες κηλίδες και τα νεκρά κύτταρα είναι επίσης συνηθισμένες απογοητεύσεις στην περιποίηση της επιδερμίδας.



Η απολέπιση –η αφαίρεση των νεκρών κυττάρων του δέρματος- μπορεί να βοηθήσει. Ωστόσο, οι δερματολόγοι συνιστούν την αποφυγή προϊόντων που περιέχουν σφαιρίδια, άλατα και σάκχαρα, τα οποία απολεπίζουν το εύθραυστο δέρμα του προσώπου αφαιρώντας το με φυσικό τρόπο.



Αντ' αυτού, δοκιμάστε χημική απολέπιση με άλφα-υδροξυοξέα ή βήτα-υδροξυοξέα -αλλά βεβαιωθείτε ότι φοράτε αντηλιακό αν προσθέσετε κάποιο από αυτά τα συστατικά στην ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας σας.

Freepik

Ποια προϊόντα περιποίησης δέρματος πρέπει να αποφεύγετε

Οι influencers προσπαθούν να ενθουσιάσουν τους χρήστες των social media με μοντέρνες ιδέες περιποίησης δέρματος -οδηγώντας τους δερματολόγους στα «κάγκελα» από την απόγνωση.



Ένα δημοφιλές παράδειγμα είναι το βοδινό λίπος.



«Θέλω να αφήσεις το βοδινό λίπος με τις αγελάδες», λέει η Δρ. Oyetewa Asempa.



Οι μάσκες φωτοθεραπείας είναι επίσης εξαιρετικά δημοφιλείς -και επίσης υπερβολικά διαφημισμένες. Οι δερματολόγοι λένε ότι μπορούν να είναι χρήσιμες σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με το χρώμα που χρησιμοποιείτε και την ισχύ των μασκών.



Η Δρ. Suozzi λέει ότι ενώ η έρευνα δείχνει ότι μπορεί να υπάρχει κάποιο όφελος από τις μάσκες θεραπείας με κόκκινο φως, οι οποίες μπορεί να βοηθήσουν στην παραγωγή κολλαγόνου, «δεν είναι κάτι που θα είναι μεταμορφωτικό» για το δέρμα.



Και για να έχετε κάποια ελπίδα, θα πρέπει να τις χρησιμοποιείτε πολύ: «Πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτές τις συσκευές μερικές φορές την εβδομάδα για να έχουν κάποιο όφελος, αν έχουν καθόλου».

Τα ακριβά προϊόντα δεν λειτουργούν απαραίτητα καλύτερα

Οι μάσκες θεραπείας με κόκκινο φως, η βλεννίνη σαλιγκαριού -το γλοιώδες υγρό που διαφημίζεται ως ενυδατικό- και άλλα προϊόντα, μπορεί να είναι πολύ ακριβά. Αλλά μην αφήσετε την τιμή να σας ξεγελάσει, λέει ο Δρ Jordan Lim, καθηγητής δερματολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Έμορι στις ΗΠΑ.



«Η τιμή δεν ισούται με αποτελεσματικότητα και δεν ισούται με καλύτερα αποτελέσματα», αναφέρει ο Lim.



«Πολλά από τα συστατικά που βλέπετε σε μια κρέμα των 6 δολαρίων (5 ευρώ) υπάρχουν επίσης σε μια κρέμα των 20 δολαρίων (17 ευρώ), καθώς και σε εκείνη την κρέμα των 300 δολαρίων (257 ευρώ) που βλέπετε να χρησιμοποιεί μια διασημότητα».