Ρυτίδες τέλος; Η πρώτη φυσική φόρμουλα που αντιστρέφει τη γήρανση του δέρματος είναι γεγονός

Κάθε χρόνο, δαπανώνται δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ σε αντιγηραντικά προϊόντα που υπόσχονται σύσφιξη, λάμψη και μείωση ρυτίδων. Παρ’ όλα αυτά, οι περισσότεροι καταναλωτές δεν βλέπουν αποτελέσματα και συχνά απογοητεύονται. Μια πρόσφατη μελέτη όμως, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Dermatologic Science and Cosmetic Technology αλλάζει τα δεδομένα παρουσιάζοντας μια νέα φόρμουλα με ένα φυσικό συστατικό που φαίνεται να κάνει τη διαφορά.

Τι είναι η πτεροστιλβένη και πού τη βρίσκουμε

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, η ουσία αυτή είναι η πτεροστιλβένη, ένα αντιοξειδωτικό που εντοπίζεται σε μύρτιλα, φιστίκια και σταφύλια. Χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια σε φαρμακευτικές και διατροφικές εφαρμογές, με μελέτες να δείχνουν ότι συμβάλλει στην καλή λειτουργία της μνήμης, στην προστασία από μεταβολικές ασθένειες και ακόμη και στην καθυστέρηση ορισμένων μορφών καρκίνου. Τώρα, ερευνητές από την Κίνα εξέτασαν τη δράση του σε κρέμα προσώπου και τα πρώτα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Στη μελέτη, 31 εθελοντές χρησιμοποίησαν δύο διαφορετικές κρέμες σε κάθε πλευρά του προσώπου τους για διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Στο τέλος της δοκιμής, αλλά και στο μέσο της, κατέγραψαν την εμπειρία τους σχετικά με την ελαστικότητα, τη φωτεινότητα και τη συνολική εικόνα του δέρματος. Παρά το γεγονός ότι οι εντυπώσεις των ίδιων των συμμετεχόντων είναι σε έναν βαθμό υποκειμενικές, οι ερευνητές προχώρησαν σε λεπτομερείς μετρήσεις με εξειδικευμένα μηχανήματα δερματολογικής ανάλυσης, ώστε να συγκεντρωθούν αντικειμενικά δεδομένα.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα έδειξαν αύξηση της ελαστικότητας του δέρματος κατά περισσότερο από 30% μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Η σφριγηλότητα βελτιώθηκε αισθητά, ενώ οι ρυτίδες στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια μειώθηκαν έως και 14%. Επίσης, το πάχος της επιδερμίδας ενισχύθηκε, τα επίπεδα κολλαγόνου και ελαστίνης αυξήθηκαν και οι πόροι του δέρματος φάνηκαν πιο λείοι.

Το σημαντικό είναι ότι πρόκειται για μια ουσία που δεν ανήκει στις κλασικές συνθετικές φόρμουλες. Η πτεροστιλβένη είναι φυσικό και ήδη γνωστό για την ευεργετική του δράση στον οργανισμό. Αυτή η μετάβαση σε πιο «πράσινες» και φυσικές λύσεις ενισχύει την τάση που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στη βιομηχανία της ομορφιάς: λιγότερη χημεία, περισσότερη αξιοποίηση της δύναμης της φύσης.

Το μέλλον των ερευνών

Παρά τα θετικά στοιχεία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι απαιτούνται περισσότερες και μεγαλύτερης κλίμακας μελέτες για να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Δεν αναμένεται να δούμε άμεσα προϊόντα με πτεροστιλβένη στα ράφια, όμως η έρευνα ανοίγει τον δρόμο για νέα σκευάσματα που ίσως αλλάξουν το πως αντιμετωπίζουμε τη γήρανση του δέρματος.

Αν τα ευρήματα επιβεβαιωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό, η πτεροστιλβένη μπορεί να καθιερωθεί ως βασικό συστατικό στα αντιγηραντικά καλλυντικά του μέλλοντος, αλλάζοντας ριζικά την αγορά και προσφέροντας μια πιο αξιόπιστη λύση για όσους θέλουν να διατηρήσουν τη νεανική όψη της επιδερμίδας τους.