«Stop» από την Ε.Ε. σε δημοφιλές συστατικό των τζελ νυχιών – Τι ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου

Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε σε απαγόρευση ενός χημικού συστατικού που χρησιμοποιείται ευρέως στα βερνίκια νυχιών τύπου τζελ. Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης της προστασίας της υγείας των καταναλωτών και έρχεται ύστερα από ανησυχίες που εξέφρασαν επιστημονικοί φορείς σχετικά με την ασφάλεια του συγκεκριμένου συστατικού. Η νέα ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει τόσο τις εταιρείες παραγωγής καλλυντικών όσο και τα επαγγελματικά κέντρα αισθητικής σε ολόκληρη την Ε.Ε.

Η απαγορευμένη ουσία TPO (Ttrimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) χαρίζει στα νύχια εξαιρετικά γυαλιστερή λάμψη και τα βοηθά να στεγνώνουν γρήγορα κάτω από φως UV ή LED. Ωστόσο, κρίθηκε τοξική στην ΕΕ, αφού πολλές μελέτες έχουν δείξει ότι μπορεί να προκαλέσει προβλήματα γονιμότητας και να επηρεάσει αρνητικά την αναπαραγωγική υγεία.

Τι ίσχυε μέχρι πρότινος

Αυτό σημαίνει ότι οι εταιρείες καλλυντικών δεν θα επιτρέπεται πλέον να το περιλαμβάνουν στις φόρμουλές τους, ενώ τα ήδη υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά που περιέχουν TPO θα πρέπει είτε να αποσυρθούν είτε δεν θα μπορούν πλέον να διατίθενται νόμιμα στην αγορά, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πριν από την απαγόρευση της 1ης Σεπτεμβρίου, το συστατικό ήταν διαθέσιμο μόνο για επαγγελματική χρήση και σε μέγιστη συγκέντρωση 5%. Τώρα όμως η πώληση, η προώθηση και η χρήση προϊόντων που το περιέχουν θα απαγορεύονται πλήρως.

Τα nail salons θα πρέπει να ξεφορτωθούν τυχόν υπάρχοντα αποθέματα, με «καμία εξαίρεση, καμία προθεσμία για τη διάθεση των προϊόντων».