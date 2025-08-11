Προσοχή: Η Κομισιόν απαγορεύει τζελ νυχιών από 1η Σεπτεμβρίου

Η Κομισιόν αποφάσισε να απαγορεύσει τη χημική ουσία TPO (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) στα βερνίκια νυχιών τύπου τζελ και σε άλλα προϊόντα ονυχοπλαστικής. Η απόφαση αυτή που θα έχει ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2025, προκαλεί έντονη αναστάτωση στον κλάδο της ομορφιάς, καθώς πρόκειται για συστατικό που θεωρείτο μέχρι σήμερα απαραίτητο για την ανθεκτικότητα και τη διάρκεια των προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την περιποίηση των νυχιών μας.

Γιατί απαγορεύεται το TPO

Το TPO χρησιμοποιείται ως φωτοεκκινητής που σκληραίνει το τζελ υπό φως UV ή LED, προσφέροντας σταθερότητα και μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Ωστόσο, νεότερες επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι:

είναι τοξικό για την αναπαραγωγή

ενδέχεται να επηρεάζει τη γονιμότητα

κατατάσσεται στην κατηγορία 1Β ΚΜΤ, όπου ανήκουν καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες

Η απόφαση ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2025, δίνοντας στις επιχειρήσεις περιορισμένο χρόνο για να:

-αντικαταστήσουν προϊόντα

-διαχειριστούν τα υπάρχοντα αποθέματα

-συνεργαστούν με προμηθευτές για ασφαλείς και συμβατές λύσεις

Η απαγόρευση βασίζεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό «European Cosmetics Regulation (EC) No. 1223/2009», που αυτομάτως τίθεται σε εφαρμογή σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, μολονότι το TPO χρησιμοποιείτο με ασφάλεια στα ινστιτούτα ομορφιάς επί πολλά χρόνια.