«Emily in Paris»: Η δημοφιλής σειρά κάνει απόβαση τον Μάιο στη Μύκονο

Mykonossss! Πριν προλάβουμε να πάρουμε ανάσα από τη Eurovision, τσουπ έρχεται η «Emily» στη Μύκονο για να ταράξει το ελληνικό καλοκαίρι!

Η Λίλι Κόλινς και το team της επιτυχημένης σειράς «Emily in Paris», καταφθάνουν στο πασίγνωστο ελληνικό νησί για τα γυρίσματα του 6ου κύκλου, δεν θα μείνουν όμως μόνο εκεί, καθώς η παρέα θα ταξιδέψει επίσης σε Αθήνα και Σαντορίνη!

Ο Πέτρος Νάζος μίλησε στην εκπομπή «Action Τώρα» και στους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη και αποκάλυψε πληροφορίες για τις Μυκονιάτικες περιπέτειες της πρωταγωνίστριας του Netflix.

«Θα κάνουν γυρίσματα στο νησί μας που θα κρατήσουν από τις 18 μέχρι τις 26 Μαΐου και μάλιστα το casting για τους κομπάρσους και κάποιους συμπληρωματικούς ρόλους ξεκινά σε λίγες μέρες σε μια αίθουσα στο Γρυπάρειο Πολιτιστικό Κέντρο. Ήδη η παραγωγή έχει δει κάποιες βίλες, κάποια beach bar και κάποιες παραλίες. Όσοι παίξουν στη σειρά θα πάρουν 150€, πληρώνουν κάτι παραπάνω από ότι στην Αθήνα που είναι 30-40€».