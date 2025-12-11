Λίλι Κόλινς: Η αναφορά -έκπληξη- στον… τηλεθεατή της, Κυριάκο Μητσοτάκη

Ήταν Μάιος του 2023, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχτηκε στο “The 2night show” ότι του αρέσουν οι ξένες σειρές, μεταξύ των οποίων και το “Emily in Paris” το οποίο και παρακολουθεί μαζί με τη Μαρέβα Γκραμπόβσκι!

«Όταν θέλω -θα με κράξει η κόρη μου τώρα αν με βλέπει κάπου- να χαλαρώσω πραγματικά ξέρεις τι βλέπω; “Emily in Paris”! Η απόλυτη χαλάρωση. Το βλέπω με τη γυναίκα μου. Με διασκεδάζει πάρα πολύ», είχε πει και κάπως, κάπου, κάποτε αυτή η δήλωση έφτασε και στα αυτιά της ίδιας της Emily που το χρησιμοποίησε σαν επιχείρημα στο “The tonight show” του Τζίμι Φάλον για να αποδείξει πως (και αυτή) έχει κάνει άνω κάτω την Ευρώπη!

«Δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω αυτό»

Ο παρουσιαστής του τοκ σόου ανέφερε στην ηθοποιό πως υπάρχουν ηγέτες του διεκδικούν την Emily για τη χώρα τους! «Η Ρώμη έχει νευριάσει γιατί τη θέλει εκεί και ταυτόχρονα ο Εμανουέλ Μακρόν είναι εκνευρισμένος γιατί τη θέλει πίσω στο Παρίσι», σχολίασε ο Φάλον με την Κόλινς να παίρνει τον λόγο.

«Είναι λίγο κάπως σαν ένα ευρωπαϊκό τρίγωνο αγάπης! Και επίσης ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε πρόσφατα πως η αγαπημένη σειρά της γυναίκας του είναι το “Emily in Paris” και μάλιστα είπε πως το αγαπημένο του πράγμα μετά από μια κοπιαστική μέρα στο γραφείο είναι να τρέξει στο σπίτι και να τη δει μαζί της. Και εγώ είπα, τι; Μια κοπιαστική μέρα στη δουλειά, εννοεί να διοικεί την Ελλάδα; Και μετά πας στο σπίτι για να δεις την “Emily”; Δεν περίμενα ποτέ να το ακούσω αυτό!»

Η νέα σεζόν του “Emily in Paris” ανεβαίνει στο Netflix στις 18 Δεκεμβρίου, τη στιγμή που η περσινή ήταν στο TOP10 των σειρών της πλατφόρμας σε 93 χώρες.